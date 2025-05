Incendio se desata en mayor refinería de Ecuador

Quito.- Un gran incendio que se desató este lunes en la Refinería Esmeraldas, la más importante de Ecuador, fue extinguido sin que se hayan producido heridos ni víctimas fatales, informó la empresa estatal Petroecuador.

El fuego fue apagado un par de horas después de originarse en la refinería situada en la provincia norteña de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, según indicó a The Associated Press una funcionaria del departamento de comunicación de Petroecuador que no se identificó porque no está autorizada a hablar públicamente del asunto.

Precisó que “se realiza la evaluación de la infraestructura”, sin dar más precisiones sobre las posibles causas del hecho.

La refinería de la empresa estatal dejó de operar para garantizar la seguridad de sus instalaciones y del personal, que fue evacuado.

Imágenes difundidas en redes sociales y en medios de comunicación como las cadenas de televisión Ecuavisa y Teleamazonas mostraron una gigantesca columna de humo blanco que salía de la refinería. Poco después se produjo una explosión y luego en una espesa columna de humo negro.

La ministra de Energía de Ecuador, Inés Manzano, señaló que el personal de la refinería estuvo trabajando en la extinción del incendio. “Tenemos un tanque con fuel oil (residuo de la refinación de petróleo) que se ha incendiado”, dijo la funcionaria en su cuenta de X, antes Twitter. No dio más detalles sobre otros posibles daños ni precisó cómo se originó el fuego.

La ministra indicó que fue activado el Comité de Operaciones de Emergencia, mientras que un contingente de policías y militares custodiaron los alrededores del lugar para evacuar al personal.

A finales de septiembre del 2018, instalaciones de la misma refinería fueron afectadas por un incendio. En esa ocasión, un tanque de asfalto fue tomado por las llamas sin causar daños al personal, ya que pudo ser controlado.

La refineria fue declarada en emergencia a finales de abril, luego de un sismo de 6.3 grados de magnitud que provocó daños en la zona. Construida a finales de la década de 1970, tiene capacidad para procesar alrededor de 110 mil barriles de petróleo diarios, aunque suele funcionar a un nivel de entre el 80 por ciento y 90 por ciento de su capacidad.

Sus instalaciones han pasado por frecuentes intervenciones técnicas para mantener y repotenciar su funcionamiento, según informaron las autoridades; en 2019 se realizaron nuevos trabajos de reparación y en septiembre del año pasado concluyó una nueva etapa.

El petróleo es el mayor producto de exportación de Ecuador, con ventas por mil 814 millones de dólares en el primer trimestre del año.