Incendio arrasa un gran almacén en Rusia

Moscú.- Un incendio arrasó un gran almacén utilizado por el minorista en línea más grande de Rusia al sur de San Petersburgo el sábado por la mañana.

Las llamas abarcaron un área de 70 mil metros cuadrados y se derrumbaron unos 50 mil metros cuadrados del almacén de Wildberries, informó el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. No se reportaron víctimas.

Los videos publicados en las redes sociales parecían mostrar a los empleados corriendo por las escaleras de incendios y huyendo de la escena. Un video grabado desde un avión de pasajeros que volaba cerca mostraba las llamas envolviendo totalmente el almacén, lanzando enormes columnas de humo al cielo. The Associated Press no pudo verificar de inmediato la autenticidad de los videos.

El ministerio agregó que los bomberos pudieron evitar que el fuego se extendiera por toda el área del complejo de almacenes y hasta una subestación eléctrica. Según datos preliminares, la causa del incendio fue un cableado eléctrico defectuoso.