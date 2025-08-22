Hombres armados matan a cinco policías en el sureste de Irán

Teherán.- Hombres armados mataron este viernes a cinco policías en Sistán y Baluchistán, una provincia del sureste de Irán, informó la prensa estatal.

Los agentes patrullaban en dos coches de policía cuando fueron atacados en una carretera cerca de la ciudad de Iranshahr, a unos mil 300 kilómetros (800 millas) al sureste de la capital, Teherán, según la agencia noticiosa oficial IRNA.

La información no indicó cuántos policías resultaron heridos en el incidente.

Ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque.

La región, que limita con Afganistán y Pakistán, ha sido escenario ocasional de enfrentamientos letales que implican a grupos insurgentes, narcotraficantes armados y fuerzas de seguridad iraníes. Es una de las provincias menos desarrolladas de la República Islámica.

En julio, los atacantes lanzaron un ataque con armas de fuego y granadas contra un edificio judicial en la capital de la provincia, Zahedán, y mataron a seis personas, incluido un niño, además de causar 20 heridos.