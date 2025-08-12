Hombre que perpetró tiroteo en Target de Texas eligió a sus víctimas al azar

Austin.- Un tiroteo perpetrado afuera de una tienda de Target en Texas comenzó cuando un agresor mató a un empleado que recogía carritos de compras y luego a un hombre y su nieta de cuatro años, desencadenando una hora caótica de autos robados y choques que terminó con su arresto mientras estaba desnudo y sostenía una Biblia, informó el martes la policía.

Ethan Nieneker, de 32 años, ha sido acusado de dos cargos de asesinato punible con la pena de muerte y un cargo de homicidio por el tiroteo del lunes en Austin. Los registros judiciales muestran una serie de arrestos previos por violencia doméstica y agresión.

"Lo que ocurrió ayer fue un ataque no provocado y deliberado, un acto deliberado de violencia", señaló la jefa de policía Lisa Davis en una conferencia de prensa. "Vidas inocentes fueron arrebatadas a plena luz del día en un lugar donde la gente debería sentirse segura para realizar sus tareas cotidianas y vivir sus vidas diarias".

La jefa de policía comentó que, aunque Nieneker tenía un historial de problemas de salud mental, no estaba al tanto de ningún diagnóstico específico. El sargento Nathan Sexton dijo que el arma de fuego que Nieneker usó en los ataques fue adquirida a través de la familia.

Después de balear al empleado de Target, Nieneker baleó al abuelo mientras estaba sentado en el asiento del conductor de su vehículo utilitario deportivo, luego baleó y mató a la niña pequeña que se encontraba en el asiento trasero y posteriormente robó el vehículo y huyó rápidamente, informó la policía.

"Fue una elección de víctimas completamente aleatoria", señaló Sexton.

La policía informó que el empleado de Target, Héctor Leopoldo Martínez Machuca, de 24 años, fue llevado a un hospital donde falleció. Adam Chow, de 65 años, y su nieta fueron declarados muertos en el lugar, mientras que la esposa de Chow sufrió heridas leves. No se dio a conocer el nombre de la niña.

En la hora posterior al incidente, Nieneker intentó robar un camión cisterna en un sitio de construcción, provocó múltiples choques de vehículos, destrozó el vehículo de Chow y luego robó un automóvil de la marca Volkswagen contra el que había chocado, informó la policía. También intentó entrar en un vehículo autónomo de Waymo, lanzó un ladrillo a través de la casa de un conocido y caminó desnudo por un patio trasero.

Los agentes encontraron a Nieneker caminando desnudo por una calle después de que dejó su ropa en un baño portátil, informó la policía. Estaba sosteniendo una Biblia y fue sometida con una pistola aturdidora de la marca Taser cuando no cumplió con las órdenes.

"Dijo que era Jesús", señaló Sexton.

La policía recibió múltiples llamadas al número de emergencias 911 mientras el sospechoso se desplazaba por la ciudad.

Chris Ferran dijo que estaba conduciendo por una autopista cuando vio una camioneta SUV pasar rápidamente junto a él, chocar contra dos vehículos y seguir adelante. "No voy a dejar que nadie se salga con la suya, así que lo perseguí y llamé al 911", señaló.

Ferran mientras el conductor se detenía en un sitio de construcción, salía de la camioneta y sacaba a un trabajador de un camión cisterna. Ferran dijo que el conductor de la camioneta, que vestía lo que parecía ser un traje de baño y una camisa hawaiana, estuvo en el camión por un tiempo. Así que Ferran comenzó a grabar un vídeo.

Pero cuando el hombre salió del camión cisterna, Ferran se dio cuenta de que tenía un arma.

"Tan pronto como vi eso, tiré el teléfono y di marcha atrás tratando de sacarnos de allí", dijo Ferran, quien estaba con sus dos hijas.

De momento no se pudo contactar al abogado de Nieneker.

Los registros judiciales en Internet muestran que Nieneker fue arrestado varias veces en los últimos años tanto en el condado de Travis, que incluye Austin, como en el vecino condado de Williamson.

Sus arrestos en el condado de Travis incluyen delitos menores por daños criminales y conducir en estado de ebriedad, y tres arrestos por cargos de violencia doméstica grave. Fue condenado por un cargo de agresión causando lesiones corporales en violencia familiar en 2016 y sentenciado brevemente a prisión.

Otro cargo dentro de los días del episodio de 2016 fue desestimado. De momento no estaba claro si esos dos cargos estaban relacionados. Otro cargo de agresión grave a un miembro de la familia o del hogar en 2019 fue desestimado tres años después cuando los fiscales no pudieron localizar a la víctima.

Los registros del condado de Williamson muestran encuentros repetidos con los agentes policiales, incluidos dos casos de violencia familiar menor en 2015 que luego fueron desestimados. También fue condenado por posesión de marihuana en 2012 y presentó una declaración de no impugnación a un cargo de daños criminales en 2016.

El incidente del lunes ocurrió mientras las compras de regreso a clases estaban en pleno apogeo antes del inicio del próximo curso escolar. También ocurre poco más de dos semanas después de un ataque en una tienda de Walmart en Michigan. Un hombre acusado de apuñalar a 11 personas en la tienda de Traverse City el 26 de julio ha sido acusado de terrorismo y múltiples cargos de intento de asesinato.