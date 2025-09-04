Hombre que arroyó a hinchas del Liverpool se declara no culpable de 31 cargos

Liverpool, Inglaterra.- El hombre acusado de embestir con su coche al desfile de aficionados del Liverpool en mayo, mientras el equipo celebraba su título en la Liga Premier, se declaró no culpable el jueves de los 31 cargos que enfrenta.

Paul Doyle, de 53 años, enfrenta 18 cargos de intento de causar daño corporal grave con intención, nueve de causar daño corporal grave con intención, dos de herir con intención, uno de conducción peligrosa y uno de alteración del orden público.

Doyle se mostró generalmente sereno al escuchar los cargos mientras comparecía desde prisión por videoconferencia para la audiencia de declaración de culpabilidad en el Tribunal de la Corona de Liverpool.

El incidente ocurrió en el centro de la ciudad el 26 de mayo y dejó 29 víctimas de entre seis meses y 77 años.

Los aficionados habían estado celebrando el vigésimo título del Liverpool cuando Doyle supuestamente condujo por una calle llena de aficionados. La policía dijo que creían que Doyle atravesó una zona bloqueada siguiendo a una ambulancia que intentaba llegar a una posible víctima de un ataque al corazón.

El juicio de Doyle en el Tribunal de la Corona de Liverpool está programado para comenzar el 25 de noviembre.