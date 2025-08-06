Hezbolá critica plan del gobierno libanés de desarme

Beirut.- Hezbolá criticó duramente este miércoles la decisión del gobierno libanés de iniciar un proceso con el objetivo de desarmar al grupo este año, afirmando que "cumple plenamente" con los intereses del vecino Israel.

El grupo, que es respaldado por Irán, agregó en un comunicado que está listo para un diálogo sobre sus armas, agregando que el gobierno libanés debería trabajar en "liberar" las áreas en el sur del país que aún están ocupadas por Israel tras una guerra de 14 meses con Hezbollah y liberar a los libaneses que aún están retenidos allí.

El martes, el gobierno libanés pidió al ejército nacional que preparara un plan en el que solo las instituciones estatales tengan armas para fin de año. Hezbollah es también un importante partido político chiita que gestiona una amplia red de instituciones sociales.

El primer ministro Nawaf Salam declaró que el gobierno pidió al ejército que tuviera el plan listo para fin de mes para su discusión y aprobación. La decisión se tomó poco después de que el líder de Hezbollah dijera que su grupo no se desarmaría y amenazaría con reanudar los ataques con misiles contra Israel si las operaciones militares en su contra se intensifican.

El nuevo comunicado de Hezbollah dice que el gobierno de Salam "ha cometido un grave pecado que despoja al Líbano de armas para resistir a Israel". Afirma que la decisión del gobierno libanés "se produjo como resultado de la imposición del enviado estadounidense (Tom) Barrack", y dijo que la decisión de desarmar a Hezbollah debilita al Líbano mientras "la agresión israelí-estadounidense continúa".

Beirut está bajo presión de Estados Unidos para desarmar al grupo que quedó gravemente debilitado por su guerra con Israel, con muchos de sus líderes políticos y militares muertos. La guerra comenzó un día después del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra Israel desde Gaza. Hezbollah siempre ha atacado a Israel en solidaridad con los palestinos.

La guerra dejó más de 4 mil personas muertas y causó daños por valor de 11 mil millones de dólares, y terminó con un alto el fuego en noviembre.

Desde entonces, Hezbollah ha dicho que no discutirá su desarme hasta que Israel se retire de cinco colinas que controla dentro del Líbano y detenga los ataques aéreos casi diarios que han matado o herido a cientos de personas, la mayoría de ellos miembros de Hezbollah.

Israel ha acusado a Hezbolá de intentar reconstruir sus capacidades militares. Desde el alto el fuego, Hezbollah se ha atribuido un ataque en un área disputada a lo largo de la frontera.