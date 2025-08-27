Hermano de la presidenta peruana, en la mira por presunta red criminal

Lima. - La fiscalía peruana ingresó este miércoles a la casa del hermano de la presidenta peruana Dina Boluarte, quien ha sido vinculado a una nueva investigación sobre una organización criminal que habría favorecido de forma irregular a una minera en los Andes.

Luis Vivanco, el abogado de Nicanor Boluarte —hermano de la mandataria— dijo a la prensa que no conocía detalles del nuevo caso, pero "tiene que ver con una supuesta minera" en la región Ayacucho y que el hermano de la presidenta tenía la calidad de "vinculado", pero no de investigado.

Los expertos señalaron que, de acuerdo con la ley, sobre un vinculado existen sospechas de relación con un grupo criminal, pero no se ha iniciado estrictamente una investigación. El ingreso al domicilio busca hallar evidencias concretas en documentos, celulares o computadoras.

The Associated Press preguntó a la fiscalía detalles del caso, pero no obtuvo una respuesta oficial al momento.

La presidenta Boluarte dijo luego en un acto público, sin dar ningún detalle, que la nueva investigación fiscal contra su hermano "es otro muñeco armado por algunos fiscales" que buscan perjudicarla a ella y a su gobierno.

La fiscalía realizó otros allanamientos simultáneos en residencias, oficinas del palacio de gobierno, de abogados en Lima y de una administración regional en la región Ayacucho, en los Andes.

No es la primera investigación contra Nicanor Boluarte, de 65 años y uno de los 11 hermanos de la presidenta, quien es investigado desde 2024 por presuntamente integrar un grupo criminal dedicado al tráfico de influencias.

La defensa de Nicanor Boluarte ha rechazado las acusaciones