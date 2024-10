Hasta 218 mil personas se registraron para votar en Arizona

Foto: Associated Press

Phoenix.- El número de votantes en el estado políticamente oscilante de Arizona clasificados con pleno acceso a las urnas sin confirmación de que cuentan con la nacionalidad estadounidense se ha más que duplicado, hasta alcanzar los 218 mil, informó el secretario de gobernación, Adrián Fontes.

Esa cifra representa el 5.3 por ciento de todos los votantes registrados. Aunque el error no tendrá ningún impacto sobre quién tendrá derecho a votar en las elecciones presidenciales o legislativas, ese número de votantes podría influir en las reñidas elecciones locales y estatales, y en el voto sobre controversiales medidas relacionadas con el aborto y la inmigración.

Arizona se diferencia de los demás estados en el sentido de que ya exige a los residentes que demuestren su nacionalidad para votar en todas las elecciones, un requisito que se remonta a 2004. Si no lo hacen, pero declaran bajo pena de perjurio que cuentan con la nacionalidad estadounidense, sólo pueden votar en las elecciones federales. Las licencias de conducir expedidas después de 1996 se consideran pruebas documentales válidas de ciudadanía, pero un error del sistema marcó el lote original de votantes que tenían licencias expedidas antes de 1996 como elegibles para votar en las elecciones estatales y locales.

Fontes anunció el lunes que el número de votantes clasificados erróneamente pasó de unos 98 mil el mes pasado a unos 218 mil.

No está claro cómo los funcionarios pasaron por alto el bloque adicional de votantes luego de afirmar hace dos semanas que un error en la base de datos de empadronamiento del estado y la Secretaría de Tránsito, (MVD, por sus siglas en inglés) se había solucionado.

Aaron Thacker, vocero de la oficina del secretario de Gobierno, admitió el martes que la solución implementada por el MVD no resolvió el problema.

El Departamento de Transporte de Arizona, dependencia a la cual está adscrito el MVD, dijo en un correo electrónico que creó una actualización de codificación en su sistema, pero no especificó cuándo se implementó.

La presidenta del Partido Republicano de Arizona, Gina Swoboda, declaró que el partido, el cual inicialmente apoyó a Fontes, ahora lo critica ya que sus acciones han hecho que los votantes pierdan “totalmente la confianza” en él.

“Ahora descubrimos que no ha sido tan transparente con los residentes de Arizona como lo hubiéramos esperado”, declaró a The Associated Press. "Nos parece preocupante y tomaremos medidas adicionales en los próximos días”.

No especificó cuáles serían esas medidas.

En Arizona y sus alrededores, un número relativamente pequeño de votos podría inclinar la balanza en las reñidas elecciones legislativas, ya que los republicanos tienen una escasa mayoría en ambas cámaras. Este año, los votantes también decidirán sobre el derecho constitucional al aborto y una medida que busca penalizar el ingreso no autorizado al estado de personas procedentes de México.

La Corte Suprema de Arizona dictaminó el mes pasado que el grupo original de votantes puede emitir su voto en todas las elecciones este año porque se empadronaron hace mucho tiempo y declararon bajo pena de perjurio que cuentan con la nacionalidad estadounidense. Los jueces dijeron que los votantes no eran culpables del error y que no debían ser privados del derecho al voto tan cerca de las elecciones generales del 5 de noviembre.

Fontes dijo que ese fallo también debería aplicarse al nuevo grupo de votantes, que se dividen casi por igual entre demócratas, republicanos y votantes que no están inscritos en ninguno de esos partidos.

En Oregon, mil 200 personas que no acreditaron su nacionalidad al momento de empadronarse fueron eliminadas de la lista nominal por las autoridades.