Harris hace campaña en podcasts y otros medios para llegar a los votantes

Foto: Associated Press

Nueva York.- Cuando la vicepresidenta Kamala Harris apareció en el podcast de Alex Cooper, la conversación no comenzó con el análisis de posturas políticas. El objetivo, le dijo Cooper a la candidata demócrata, era “conocerla a usted como persona”.

Y eso le pareció muy bien a Harris, que acudió al popular podcast “Call Her Daddy” porque “una de las mejores formas de comunicarse con la gente es siendo auténtica”.

Mucho más allá de la mitad de su inesperada campaña presidencial, y con la votación ya en marcha, Harris sigue dándose a conocer a los votantes estadounidenses que determinarán su destino en la elección presidencial de este año.

El martes, su campaña mediática la llevará a distintos estudios en todo Manhattan, mientras la candidata demócrata trata de llegar a tantas personas como pueda en el menor tiempo posible. Es un marcado contraste con la época en la que evitaba dar entrevistas desde que reemplazó al presidente Joe Biden en la candidatura presidencial, y una forma implícita de reconocer que tiene que hacer más para superar al candidato republicano Donald Trump.

Harris conversará con las mujeres del programa “The View” de ABC, hablará con el conductor de radio Howard Stern y grabará un programa con el comediante nocturno Stephen Colbert. Las tres apariciones se producen después de que Harris concediera entrevistas en “60 Minutes” de CBS que se transmitió el lunes en la noche, y en el podcast de Cooper, emitido el domingo.

El podcast “Call Her Daddy” suele ser provocativo, y se habla abiertamente de sexo, pero Harris y Cooper comenzaron hablando de sus respectivas madres.

Harris señaló que el primer instinto de su madre fue nunca consolar a su hija mayor cuando se metía en problemas. En cambio, le preguntaba, “¿Qué hiciste?”.

Aunque eso podría parecer frío, señaló la vicepresidenta, “en realidad me estaba enseñando a pensar, dónde tuviste influencia en ese momento y qué pudiste decidir hacer o no. No dejes simplemente que las cosas te ocurran”.

Son interacciones como esas a las que el equipo de Harris da prioridad para la vicepresidenta, en las últimas cuatro semanas antes del día de la elección. Ella aún no ha dado entrevistas a diarios o revistas, pero su personal considera la posibilidad de que acuda a más podcasts donde piensan que Harris pueda llegar a votantes que no siguen los medios noticiosos tradicionales.

Anna Greenberg, una encuestadora demócrata, dijo que Harris debe motivar a las personas que se han desligado de la política porque piensan que “todos los políticos son iguales, dicen lo mismo, no saben nada de mi vida, y no puedo identificarme con ellos en absoluto”.

“Quieren que les gustes y que puedan confiar en ti”, dijo.

Jennifer Harris, exdirectora de alto nivel de economía de la Casa Blanca, dijo que Harris tiene un camino más largo que recorrer por la forma en que se convirtió en candidata demócrata.

“No tuvimos una buena y larga elección primaria para conocer a Kamala Harris en la forma que muchos votantes están acostumbrados”, dijo. Harris debe hallar la manera de demostrar los instintos y principios que “guiarán cientos de cuestiones políticas que surgirán durante la presidencia”.