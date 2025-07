Guatemala busca repatriar a cerca de 350 menores migrantes detenidos en EU

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Ciudad de Guatemala.- El gobierno de Guatemala busca repatriar a 341 menores de edad que viajaron solos como migrantes a Estados Unidos y están recluidos en centros de detención estadunidenses, antes de que cumplan la mayoría de edad para evitar que sean llevados a centros para adultos.

El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera explicó el miércoles que los menores de edad viajaron solos o no acompañados buscando migrar hacia Estados Unidos y, tras cruzar la frontera, fueron llevados a centros de detención en Estados Unidos.

Según la dirección del Instituto Guatemalteco de Migración, sólo durante los primeros seis meses del año han sido deportados 364 menores de edad, entre niños, niñas y adolescentes desde Estados Unidos.

“La idea es que retornen antes de cumplir 18 años para que no sean llevados a un centro de detención para adultos, que sea una forma de retorno voluntario, con nuestros recursos”, explicó el director a The Associated Press.

“Lo novedoso del plan es que somos nosotros (el gobierno guatemalteco) los que estamos buscando traer a nuestros niños, con nuestros recursos, buscando protegerlos”, dijo Rivera.

El director agregó que la mayoría de los menores se encuentra en centros en Texas y Virginia y que buscan el apoyo de las autoridades migratorias estadounidenses para lograr las repatriaciones.

El tema migratorio ha sido una constante entre ambos países. En febrero pasado, en una visita que realizó el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Guatemala acordó con el gobierno guatemalteco aceptar migrantes centroamericanos, en su paso, de regreso a sus países de origen.

La semana pasada también en una visita, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, firmó un memorando de entendimiento con el ministro de Gobernación guatemalteco, Francisco Jiménez, con el que buscan intercambiar información para controles migratorios en conjunto.

Sobre el retorno de menores, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, anunció el plan de acción el viernes y dijo que el país no puede cerrar los ojos ante “una de las caras más dolorosas de la migración, que es la de los niños, niñas y adolescentes que regresan solos, muchas veces marcados por el desarraigo y la vulnerabilidad. Y como gobierno tenemos la obligación moral y legal de atenderlos”.

El plan estará a cargo de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que, por obligación legal, debe tutelar los derechos de los menores de edad que no estén bajo resguardo de su familia.

El plan gubernamental incluye la coordinación interinstitucional para consolidar la información sobre el retorno de menores, sus recursos familiares, su registro cuando ya estén en territorio guatemalteco, así como evaluaciones psicosociales. Se extenderá, anunciaron las autoridades, a otras instituciones en la búsqueda de apoyos como becas de estudio o planes laborales dependiendo de las necesidades.

Los menores de edad no sólo son deportados desde Estados Unidos, también son devueltos desde México.