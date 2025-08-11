Guardia Nacional llega a Washington D.C. tras orden de Trump por alza de crimen

Washington.- El presidente Donald Trump anunció este lunes que su Gobierno desplegará tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C. para “liberar” a la capital del crimen, además de poner a la policía local bajo control federal.

“Vamos a rescatar nuestra capital”, afirmó el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, señalando que movilizará personal militar a la ciudad “si es necesario”.

Trump invocó oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia (Home Rule Act), lo que permite asumir el control de la Policía Metropolitana de D.C. en circunstancias específicas. La fuerza local quedará bajo control de la fiscal general, Pam Bondi.

La ley, vigente desde 1973, autoriza al presidente a federalizar la policía de D.C. por un máximo de 30 días, salvo que el Congreso apruebe una extensión mediante resolución conjunta.

El mandatario también declaró una “emergencia de seguridad pública” y designó al director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como comisario interino de la policía de la ciudad.

Trump justificó la medida asegurando que la delincuencia ha aumentado, pese a que datos de la policía local muestran que los delitos violentos han disminuido un 26 % en comparación con el año pasado, y que en 2024 alcanzaron su nivel más bajo en 30 años.

Horas antes, en Truth Social, escribió: “¡Washington D.C. será LIBERADA hoy! Los días de asesinatos despiadados y de dañar a personas inocentes llegaron a su FIN”. También prometió trabajar por “la limpieza, la renovación física y el estado de nuestra capital, que fue hermosa y estaba bien cuidada”.

Durante los últimos días se había anticipado que Trump contemplaba ordenar el despliegue de la Guardia Nacional, después de amenazar con una intervención federal tras la presunta agresión a Edward Coristine, empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental, supuestamente atacado para robarle un auto.

La semana pasada, Trump advirtió: “Si Washington D.C. no se controla pronto, no tendremos otra opción que tomar el control federal de la ciudad, gestionarla como debe ser y advertir a los delincuentes que ya no se saldrán con la suya”.

El fin de semana, reforzó la presencia de autoridades federales con cientos de efectivos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la medida como “un primer paso para poner fin a los delitos violentos que han estado azotando las calles de Washington D.C.”.