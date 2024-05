Grecia libera a egipcios que habían sido detenidos por naufragio de migrantes

Foto: Associated Press

Nafplio.- Un grupo de egipcios encarcelados por casi un año previo a juicio por un mortal naufragio fueron liberados el miércoles, un día después de que un tribunal griego desestimó el caso en su contra al determinar que no tenía jurisdicción sobre él.

Nueve egipcios habían sido acusados de ser parte de la tripulación del Adriana, un barco sumamente atestado que se hundió cerca de Grecia en junio del año pasado con unas 700 personas a bordo cuando navegaba de Libia a Italia. Solo 104 personas sobrevivieron – todos hombres, en su mayoría de Siria, Egipto y Pakistán – y 82 cadáveres fueron recuperados.

Los nueve, que estaban en detención preventiva desde que fueron rescatados el año pasado, eran acusados de ser parte de una red de contrabandistas de migrantes y de haber causado el naufragio. De ser convictos, podrían haber sido sentenciados a varias cadenas perpetuas.

Pero el martes un tribunal en la ciudad griega de Kalamata falló que no tiene jurisdicción en el caso, ya que el naufragio ocurrió en aguas internacionales, ninguno de los involucrados estaba tratando de entrar a Grecia, el barco no tenía bandera griega y no había ningún ciudadano griego a bordo.

La defensa de los egipcios había argumentado que los nueve no eran tripulantes sino pasajeros, y que otros pasajeros erróneamente los identificaron como tripulantes, y que estaban siendo usados como chivos expiatorios por las autoridades ansiosas por culpar a la tripulación.

Ocho de los nueve fueron liberados de la cárcel en la ciudad sureña de Nafplio el miércoles en la tarde. Fueron trasladados a un cuartel policial en la ciudad, donde debían quedarse durante la noche mientras se realizaban otros procedimientos. No quedaba claro cuándo quedarían totalmente libres.

El noveno acusado iba a ser liberado en otra cárcel.

La enorme cantidad de vidas perdidas en el hundimiento del Adriana, en la madrugada del 14 de junio del 2023, intensificó la presión sobre los gobiernos europeos para que protejan las vidas de los migrantes que tratan de llegar al continente. La agencia de protección fronteriza europea Frontex dice que las detecciones de cruces ilegales en las fronteras de la Unión Europea aumentaron por tercer año consecutivo en el 2023, llegando a su mayor nivel desde la crisis migratoria de 2015-2016, causada en gran parte por las llegadas por mar.