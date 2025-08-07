Gabinete de seguridad de Israel aprueba plan para tomar Ciudad de Gaza

Tel Aviv.- El gabinete de seguridad de Israel aprobó un plan para tomar el control de la Ciudad de Gaza, anunció la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La decisión de las primeras horas del viernes marca otra escalada en la ofensiva de 22 meses que lanzó Israel en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás.

La guerra ya ha cobrado la vida de decenas de millas de palestinos, destruyó gran parte de Gaza y llevó al territorio de 2 millones de habitantes al borde de la inanición.

Antes de la reunión del gabinete de seguridad, la cual comenzó el jueves y se extendió durante la noche, Netanyahu dijo que Israel planeaba retomar el control de todo el territorio y eventualmente entregarlo a fuerzas árabes amigas que se oponen a Hamás.

El anuncio del viernes no llega a tanto, quizás reflejando las reservas del máximo general de Israel, quien presuntamente advirtió que el plan pondría en peligro a los aproximadamente 20 rehenes en poder de Hamás que continuarán con vida y aumentaría la presión sobre el ejército israelí después de casi dos años de guerras regionales. Muchos de los familiares de los rehenes también rechazan el plan por temor a un recrudecimiento en los combates que condene a sus seres queridos.

Israel ha bombardeado Ciudad de Gaza en repetidas ocasiones y ha realizado varias incursiones, sólo para regresar a diferentes vecindarios una y otra vez mientras los militantes se reagrupaban. Hoy es una de las pocas áreas de Gaza que no se ha convertido en una zona de contención israelí ni está bajo órdenes de evacuación.

Una operación terrestre a gran escala en el lugar podría obligar al desplazamiento de decenas de millas de personas y afectar todavía más los esfuerzos para distribuir ayuda humanitaria hacia el territorio.

De momento se desconoce el número de personas que viven en la ciudad, la más grande de Gaza antes del inicio de la guerra. Cientos de millas de habitantes huyeron de Ciudad de Gaza bajo órdenes de evacuación en las primeras semanas de la guerra, pero muchos regresaron durante un alto el fuego a principios de este año.