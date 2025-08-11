Fuertes lluvias en el sur de Japón provocan inundaciones

Tokio.- Lluvias torrenciales en la isla principal del sur de Japón causaron inundaciones y deslaves el lunes, dejando varios heridos y afectando los viajes durante una semana feriada para el budismo. Se emitieron avisos de evacuación y se reportó la desaparición de varias personas.

Un sistema de baja presión se ha estancado sobre la región desde la semana pasada, arrojando lluvias torrenciales en la prefectura sureña de Kagoshima y la parte norte de la isla de Kyushu, la más grande del sur del país.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió el lunes en la madrugada la alerta de nivel más alto en la prefectura de Kumamoto, diciendo que las precipitaciones habían superado los 40 centímetros (15,7 pulgadas) en las últimas 24 horas y se tenía prevista más lluvia en Kyushu hasta el martes por la tarde. Posteriormente la agencia disminuyó la alerta para Kumamoto a medida que las lluvias se movían hacia el este en dirección a la región de Tokio, pero mantuvo una alerta de menor nivel para el oeste de Japón, donde se tenían previstos hasta 20 cm (7,8 pulgadas) de lluvia para el martes al mediodía.

La Agencia para el Manejo de Incendios y Desastres indicó que las autoridades locales han emitido avisos de evacuación a decenas de miles de personas en Kumamoto y otras seis prefecturas de la región. Se desplegaron soldados en Kagoshima para proporcionar agua fresca a los residentes en las áreas afectadas, indicó el secretario en jefe del Gabinete, Yoshimasa Hayashi.

En Kumamoto, los rescatistas buscaban a tres personas: una familia de tres fue alcanzada por un deslizamiento de tierra mientras se dirigía en auto a un centro de evacuación. Dos personas fueron extraídas con vida, pero una tercera seguía desaparecida. Otras dos personas estaban desaparecidas en otras partes de la prefectura.

Se reportó la desaparición de varias personas más tras caer a ríos crecidos en Kumamoto y la cercana prefectura de Fukuoka.

En la ciudad de Kamiamakusa, unas 20 personas varadas en un sitio para acampar y un par de otras áreas residenciales están esperando a los rescatistas, informó la televisión pública NHK.

Tomas de televisión mostraban agua lodosa fluyendo, arrastrando árboles y ramas rotas, y a residentes caminando en agua que les llegaba a las rodillas.

El primer ministro Shigeru Ishiba indicó que su gobierno estaba apoyando las operaciones de búsqueda y rescate de los desaparecidos, y ayudando a otras personas en las áreas afectadas. Instó a los residentes "a actuar con máxima precaución", animándolos a "por favor dar prioridad a las acciones para salvar sus vidas".

Las fuertes lluvias también afectaron a personas que viajaban durante la semana feriada “bon” del budismo en Japón.

Los trenes bala que conectan Kagoshima y Hakata en el norte de Kyushu, al igual que los servicios de trenes locales, fueron suspendidos el lunes por la mañana. Aunque el servicio ferroviario se reanudó parcialmente en Kyushu, comenzó a verse afectado en el oeste de Japón a medida que las fuertes lluvias se dirigían gradualmente hacia el este.

Aproximadamente 6.000 hogares estaban sin electricidad en Kumamoto, según Kyushu Electric Power Co., pero casi la mitad recuperó la electricidad más tarde el lunes.

Las lluvias torrenciales de la semana pasada dejaron una persona desaparecida y cuatro lesionadas en Kagoshima.