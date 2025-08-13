Fuertes lluvias azotan la región capitalina de Corea del Sur

Seúl.- Lluvias intensas azotaron el miércoles la región de la capital de Corea del Sur, convirtiendo las carreteras en ríos de color chocolate y alterando el tránsito, mientras las autoridades emitieron alertas por inundaciones y deslaves cerca de fuentes de agua y colinas.

Una persona fue reportada como desaparecida en la ciudad de Gimpo, cerca de la capital, Seúl, mientras que más de 60 carreteras se anegaron y al menos cinco casas sufrieron daños, explicó el Ministerio de Interior y Seguridad. Alrededor de 50 personas se vieron obligadas a evacuar sus hogares.

En algunas zonas de Seúl y de las ciudades cercanas de Gimpo, Goyang e Incheon, cayeron más de 200 milímetros (7,8 pulgadas) de lluvia. Los residentes rescataron sus pertenencias y emplearon recipientes de plástico para sacar agua el agua de las propiedades dañadas por las inundaciones repentinas.

La agencia meteorológica surcoreana informó que la zona metropolitana de Seúl seguirá registrando intensas precipitaciones durante la noche y hasta la mañana del jueves. Las autoridades cerraron docenas de parques ribereños y más de 100 caminos de senderismo al tiempo que enviaban mensajes de texto advirtiendo a la población de las inundaciones, deslaves y daños en estructuras.