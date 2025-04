Fraude en Brasil: jubilados pagaban cuotas inexistentes

Foto: Associated Press

Sao Paulo.- La policía federal de Brasil investiga un esquema que desvió más de 6 mil millones de reales (mil 050 millones de dólares) de pensiones pagadas por el Instituto Nacional del Seguro Social, informaron autoridades el miércoles.

La investigación gira en torno a 11 organizaciones que operaron entre 2019 y 2024, informaron las autoridades a los periodistas. El esquema incluía a jubilados listados como miembros de asociaciones que recaudaban parte de sus pensiones mensuales como cuotas para las organizaciones. Sin embargo, los jubilados nunca se habían unido a tales asociaciones ni autorizado las deducciones.

Como parte de la investigación, el presidente del Instituto Nacional del Seguro Social, Alessandro Stefanutto, y otros directores fueron removidos de sus cargos. La oficina de seguridad social no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de The Associated Press.

La policía federal declaró que este martes incautaron mil millones de reales (175.8 millones de dólares) en activos y también emitieron órdenes de arresto para seis personas: tres fueron arrestadas y tres aún están prófugas.

No se supo de inmediato quiénes eran las personas arrestadas.

Si la investigación encuentra suficiente evidencia, los investigados podrían enfrentar cargos de corrupción, así como cargos de violación de secreto, falsificación de documentos, formación de una organización criminal y lavado de dinero.