San José, California.- Hon Hai Technology Group (Foxconn) (presentó hoy la primera mirada integral a su progreso hacia la robótica humanoide, la infraestructura incomparable para la plataforma Nvidia GB300 NVL72 de próxima generación y los gemelos digitales que aceleran las fábricas de IA del futuro, en la principal conferencia sobre inteligencia artificial, GTC 2025 .

El proveedor de servicios de fabricación de productos electrónicos más grande del mundo, este año en San José , trae un tour de force con más del doble del tamaño de la delegación del año pasado y participación en 6 sesiones de GTC, desempacando la experiencia de IA de frontera a robots híbridos y de enfermería para la implementación de IA física avanzada y soluciones de simulación basadas en Nvidia Omniverse y Mega Omniverse Blueprint para impulsar la innovación en torno a la conducción autónoma, la fabricación inteligente y la atención médica digital.

"Foxconn es el mayor fabricante de los servidores de IA más avanzados, que funcionan con los superchips más rápidos del planeta. Hacemos mucho más que eso. En GTC, demostramos cómo nuestra excelencia de primer nivel se extiende a las ciudades inteligentes, la fabricación inteligente y los vehículos eléctricos inteligentes", declaró el presidente de Foxconn, Young Liu , al frente de una delegación corporativa de más de 70 ingenieros y ejecutivos. "Este evento estelar reúne a grandes socios para intercambiar perspectivas sobre el futuro de la IA. Nos complace volver a apoyar a Nvidia".

En una rara exhibición en el stand 323 de GTC de Foxconn , un modelo del rack de servidores GB300 NVL72 de próxima generación, diseñado y desarrollado en colaboración con Nvidia, demuestra visualmente la infraestructura de IA detrás del entrenamiento e inferencia de modelos de lenguaje grandes (LLM) de billones de parámetros, sirviendo como motor computacional de la Fábrica de IA. Desde la fabricación de las plataformas Nvidia GB200 NVL72 hasta GB300 NVL72, Foxconn se compromete a garantizar un rendimiento computacional óptimo y está calificado como socio PBR (solicitud de compilación piloto) por NVIDIA. El ecosistema avanzado de superchip es acelerado por la arquitectura NVIDIA Blackwell y las soluciones superiores de refrigeración líquida de Ingrasys , subsidiaria de Foxconn , que utilizan soluciones de simulación de gemelos digitales construidas sobre NVIDIA Omniverse para optimizar la refrigeración de servidores y los diseños de centros de datos para garantizar operaciones eficientes y estables.

La optimización de la excelencia en la fabricación inteligente por parte de Foxconn se está llevando a cabo en toda su extensa red global, complementada por las soluciones de IA de NVIDIA , incluyendo el plan de IA de Nvidia para la búsqueda y el resumen de vídeo (VSS) para la monitorización de operaciones y seguridad. Además de simulaciones en tiempo real de la distribución de fábricas y las operaciones de flotas en la sala de exposiciones para mostrar cómo la IA impulsa situaciones reales, la sesión del GTC —Cómo usar NVIDIA Omniverse en el diseño de fábricas inteligentes : El proyecto Fii Omniverse Digital Twin en la línea de producción de superchips Nvidia GB200 Grace Blackwell— analizará la posibilidad de replicar y exportar las fábricas faro sostenibles de Foxconn a socios del sector como soluciones para escalar las fábricas de IA del futuro.

Foxconn, patrocinador Diamond este año, también ha creado una Zona de Robótica para exhibir su Robot Híbrido que da soporte a las necesidades de semiconductores y automatización con reconocimiento de visión avanzado y movilidad de precisión. La sesión de GTC – Reinventing Smart Manufacturing: How Foxconn Builds and Deploys an AI Workforce – detallará cómo la Fábrica de IA puede entregar IA agentica y aplicaciones de IA física como Factory GPT y robots de inteligencia incorporada.

Nurabot de Foxconn debuta en GTC; es un robot colaborativo de enfermería que optimiza los flujos de trabajo médicos y mejora la atención al paciente y está programado para ser implementado a finales de este año en hospitales asociados en Taiwán . Durante la sesión de GTC a pedido – Transforme la atención al paciente con gemelos digitales y robots colaborativos de enfermería – los altos ejecutivos de Foxconn detallarán por primera vez en una conferencia importante el primer gemelo digital de una concurrida sala de hospital en Taiwán .

En otra primicia, la sesión de GTC —Del código abierto a la IA de vanguardia: Construir, personalizar y ampliar modelos básicos— detallará FoxBrain, el primer Modelo de Lenguaje Grande (LLM) en chino tradicional con capacidades de razonamiento, que se espera se convierta en un motor clave para impulsar la actualización de las tres plataformas principales de Foxconn: Fabricación Inteligente, Vehículo Eléctrico Inteligente y Ciudad Inteligente.