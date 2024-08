Excongresista George Santos se declarará culpable en caso de fraude

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Washington.- Las autoridades esperan que el excongresista federal George Santos se declare culpable de múltiples cargos en el juicio que enfrenta por fraude federal, aseguró una persona familiarizada con el caso.

Se prevé que Santos, exlegislador republicano por Nueva York, se declare culpable en una audiencia programada para el lunes en Long Island, dijo la persona.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato ya que no podía hablar públicamente sobre los detalles de la declaración de Santos.

Se le dejaron mensajes a Santos y a tres abogados que lo representan solicitando sus comentarios al respecto.

La audiencia estaba programada para el lunes por la tarde, luego que los fiscales y los abogados de Santos la solicitaran conjuntamente el viernes. También solicitaron y obtuvieron la ampliación de algunos plazos previo al juicio.

La noticia llega pocas semanas antes que comience la selección del jurado, agendada para el 9 de septiembre. Santos ya se había declarado inocente de una serie de delitos financieros, como mentir al Congreso sobre su patrimonio, cobrar el subsidio de desempleo cuando en realidad trabajaba y utilizar donaciones de campaña para sufragar gastos personales como ropa de diseñador.

Entre los cargos que se enfrenta Santos cabe enumerar fraude cibernético, peculado, lavado de dinero y usurpación de identidad con agravantes.

Los fiscales dijeron recientemente al juez que el juicio podría durar tres semanas porque esperaban llamar por lo menos a tres docenas de testigos, incluyendo algunas víctimas de los presuntos delitos de Santos.

Santos había mantenido anteriormente su inocencia y ha calificado la investigación de “cacería de brujas”, afirmaciones que los fiscales calificaron de “infundadas” en una reciente presentación ante la corte. Pero en diciembre, cuando los fiscales dijeron que se estaba negociando una declaración de culpabilidad, Santos dijo en una entrevista que no descartaba esa opción.