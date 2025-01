EU suspende su colaboración con la OMS en materia de salud con efecto inmediato

Foto: Associated Press

Nueva York.- Se ha instruido a los funcionarios de salud pública de Estados Unidos que dejen de colaborar con la Organización Mundial de la Salud (OMS), con efecto inmediato.

John Nkengasong, funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), envió un memorando a los jefes de la agencia este domingo por la noche indicándoles que todo el personal de la agencia que trabaja con la OMS debe detener inmediatamente sus colaboraciones y “esperar más instrucciones”.

Los expertos indicaron que la detención repentina fue una sorpresa y retrasaría el trabajo en la investigación y el intento de detener brotes del virus de Marburgo y la viruela símica en África, así como amenazas emergentes de todo el mundo, esto también ocurre mientras las autoridades de salud de todo el mundo están monitoreando brotes de gripe aviar entre el ganado de Estados Unidos.

The Associated Press tuvo acceso a una copia del memorando de Nkengasong. El email también señala que al personal del CDC no se le permite visitar las oficinas de la OMS.

El presidente Trump emitió la semana pasada una orden ejecutiva para comenzar el proceso de retiro de Estados Unidos de la OMS, pero esto no tuvo efecto inmediato, dejar la OMS requiere la aprobación del Congreso y que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones financieras para el año fiscal actual, el país también debe proporcionar un aviso de un año.