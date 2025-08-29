EU planea deportar a cerca de 700 niños guatemaltecos, dice senador

Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump planea deportar a casi 700 niños guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin sus padres, según una carta enviada este viernes por el senador Ron Wyden de Oregon, y el país centroamericano indicó que está listo para recibirlos.

Las expulsiones violarían el “mandato de bienestar infantil” de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y “la obligación de este país hacia estos niños”, dijo Wyden a Angie Salazar, directora interna de la oficina dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) que es responsable de los niños migrantes que llegan a Estados Unidos sin compañía de un familiar adulto.

"Esta medida amenaza con separar a los niños de sus familias, abogados y sistemas de apoyo, para devolverlos a las mismas condiciones de las que buscan obtener refugio, y para hacer desaparecer a niños vulnerables más allá del alcance de la ley y supervisión estadounidense", escribió el senador demócrata, pidiendo que se ponga fin a los planos de deportación.

Es una medida más del gobierno de Trump para restringir la inmigración, las cuales incluyen aviones de enviar agentes a Chicago para redadas migratorias , aumentar las deportaciones y terminar con las protecciones para las personas que han tenido permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Guatemala dice estar lista para recibir a los niños

El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, dijo el viernes que el gobierno le ha informado a Estados Unidos que está dispuesto a recibir a cientos de menores guatemaltecos que llegaron a ese país sin la compañía de un adulto y están detenidos en instalaciones estadounidenses.

Guatemala está especialmente preocupada por los menores que podrían superar la edad permitida en las instalaciones para niños y ser enviados a centros de detención para adultos, expresó. El número exacto de niños a ser devueltos sigue en discusión, pero actualmente se habla de poco más de 600. Indicó que aún no se ha fijado una fecha para su retorno.

Eso sería casi el doble de lo que Guatemala había acordado previamente. El director del servicio de inmigración del país indicó el mes pasado que el gobierno pretendía repatriar a 341 menores no acompañados que estaban detenidos en Estados Unidos.

"La idea es que regresen antes de que cumplan 18 años para que no sean llevados a un centro de detención para adultos", dijo en ese momento el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera. Añadió que se haría a expensas de Guatemala y sería una forma de retorno voluntario.

El plan fue anunciado por el presidente Bernardo Arévalo, quien dijo entonces que el gobierno tenía una obligación moral y legal de abogar por los niños. Efectuó sus comentarios días después de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitara Guatemala.

La carta de Wyden dice que los niños “serán removidos a la fuerza”

La Casa Blanca y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondieron de momento a solicitudes de comentarios sobre la medida más reciente, que fue reportada en primera instancia por CNN.

La misiva de Wyden, que cita a denunciantes no identificados, señala que los niños que no tienen un padre o tutor legal como patrocinador o que no tienen un proceso de asilo ya en curso “serán removidos a la fuerza del país”.

“Los niños no acompañados son algunos de los niños más vulnerables confiados al cuidado del gobierno”, escribió Wyden. “En muchos casos, estos niños y sus familias han tenido que tomar la impensable decisión de enfrentar el peligro y la separación en pos de seguridad”.

La idea de repatriar a un número tan grande de niños a su país de origen generó preocupaciones entre los activistas que trabajan con niños que navegan por el proceso de inmigración.

"Estamos indignados por el renovado ataque de la administración Trump contra los derechos de los niños inmigrantes", dijo Lindsay Toczylowski, presidenta y directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center (Centro Legal para la Defensa de Inmigrantes). "No nos engañan con su intento de disfrazar estos planos como meras 'repatriaciones'. Este es otro intento calculado de cortar el poco debido proceso que queda en el sistema de inmigración".

Debido a su corta edad y al trauma que los niños inmigrantes no acompañados a menudo han experimentado al llegar a Estados Unidos, el trato que reciben es uno de los temas más sensibles en inmigración. Grupos de defensa ya han demandado para pedir a los tribunales que detengan los nuevos procedimientos de verificación de antecedentes de niños para no acompañados implementados por el gobierno de Trump, diciendo que los cambios están manteniendo a las familias separadas por más tiempo y son inhumanos.

Los niños migrantes que viajan sin sus padres o tutores son entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados cuando son encontrados por agentes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Una vez dentro del país, a menudo viven en refugios supervisados ​​por el gobierno o con familias de acogida hasta que pueden ser entregados a un patrocinador que vive en territorio estadounidense, generalmente un miembro de su familia.

Pueden solicitar asilo, estatus de inmigración juvenil o visas para víctimas de explotación sexual.