EU: Muere miembro de Fuerza Aérea tras prenderse fuego frente a embajada israelí

Foto: Associated Press

Washington.- Un miembro en activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió tras prenderse fuego frente a la embajada de Israel en Washington, D.C., al tiempo que declaraba: “ya no seré cómplice del genocidio”.

El aviador de 25 años Aaron Bushnell, de San Antonio, Texas, falleció a causa de sus heridas, informó el Departamento de Policía Metropolitana el lunes.

Bushnell caminó hacia la embajada poco antes de la 1:00 de la tarde del domingo y comenzó a transmitir en vivo en la plataforma Twitch, indicó a The Associated Press una persona enterada del asunto. Agentes policiales creen que el hombre inició una transmisión, puso su teléfono en el piso y luego se roció una sustancia combustible y se prendió fuego. En un momento dado declaró que “ya no será cómplice de genocidio”, dijo la persona. Posteriormente el video fue retirado de la plataforma, pero agencias policiales obtuvieron una copia y la revisaron.

La persona habló con la AP a condición de guardar el anonimato al no estar autorizada a revelar detalles de una pesquisa en curso.

Los investigadores creen que Bushnell se hospedaba en un hotel Travelodge de Silver Spring, Maryland, el cual fue registrado el lunes por agentes federales, señaló un funcionario policial, quien también habló con la AP bajo condición de anonimato al no estar autorizado a revelar públicamente detalles sobre la investigación.

La Fuerza Aérea informó el lunes en un comunicado que “el individuo involucrado en el incidente de ayer sucumbió a sus heridas y murió anoche”.

Horas más tarde, la Fuerza Aérea dijo que Bushnell era especialista en operaciones de seguridad cibernética del 531er Escuadrón de Apoyo de Inteligencia en la Base Conjunta San Antonio. Había sido elemento en activo desde mayo de 2020.

La coronela Celina Noyes, comandante de la 70ma Unidad de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, declaró: “Cuando ocurre una tragedia como esta, todos los miembros de la Fuerza Aérea la resienten. Presentamos nuestras más profundas condolencias a los familiares y amigos del aviador Bushnell”.

Algunas personas llevaron a cabo una vigilia en conmemoración de Bushnell afuera de la embajada de Israel la noche del lunes.

El incidente ocurrió en un momento en que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu intenta obtener la aprobación de su gabinete para iniciar una operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en lo que se negocia un acuerdo de cese del fuego. La ofensiva militar de Israel en Gaza ha sido objeto de críticas e incluso acusaciones de genocidio contra los palestinos.

El gobierno israelí ha negado vehementemente las acusaciones de genocidio y asegura que lleva a cabo sus operaciones de la guerra contra Hamás en apego al derecho internacional.

En diciembre pasado, una persona se inmoló frente al consulado de Israel en Atlanta y usó gasolina como acelerante, según los bomberos de Atlanta. En el lugar se encontró una bandera palestina. Se cree que el acto fue una “protesta política extrema”.