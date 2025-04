EU debe retornar a hombre deportado por error a prisión de El Salvador

Foto: Associated Press

Greenbelt.- Una jueza federal ordenó hoy al gobierno del presidente Donald Trump que organice el regreso de un hombre de Maryland a Estados Unidos después de que fuera deportado por error a una famosa prisión en El Salvador.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) expulsó a Kilmar Abrego García el mes pasado, a pesar de la decisión de un juez de inmigración en 2019 que lo protegía de ser deportado a su natal El Salvador, donde enfrentaba una probable persecución por parte de las pandillas locales.

Antes de emitir su fallo, la jueza federal de distrito, Paula Xinis, describió la deportación de Abrego García como “un acto ilegal” y presionó a un abogado del Departamento de Justicia para obtener respuestas, lo que llevó a una tensa discusión en la sala del tribunal.

El abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, admitió ante Xinis que Abrego García no debería haber sido expulsado de Estados Unidos y que no debió ser enviado a El Salvador. No pudo decirle a la jueza bajo qué autoridad fue arrestado en Maryland.

“También estoy frustrado porque no tengo respuestas para muchas de estas preguntas”, le dijo a la jurista.

Xinis también cuestionó por qué Abrego García fue enviado a la prisión en El Salvador que, según observadores, está plagada de abusos a los derechos humanos.

“¿Por qué está precisamente allí?” preguntó la jueza.

“No lo sé”, respondió Reuveni. “Esa información no me ha sido proporcionada”.

Reuveni había pedido a la jueza más tiempo —24 horas— para que el gobierno posiblemente negociara el regreso de Abrego García. El abogado del gobierno solicitó “una oportunidad más para hacer esto sin la supervisión del tribunal”.

“Esa fue mi recomendación a mis clientes”, dijo. “Y, por supuesto, hasta ahora eso no ha sucedido”.

“Los buenos clientes escuchan a sus abogados”, dijo la jueza.

La jueza también cuestionó por qué Estados Unidos no puede traer de vuelta a Abrego. Reuveni dijo que esa fue la primera pregunta que él hizo cuando se le asignó el caso.

“No he recibido hoy una respuesta que considere satisfactoria”, agregó.

El abogado de Abrego García, Simon Sandoval Moshenberg, le dijo a la jueza que estaba consternado porque el gobierno no había hecho nada para traer de vuelta a su cliente, incluso después de admitir sus errores.

“Muchos tuits. Muchas conferencias de prensa de la Casa Blanca. Pero no se han tomado medidas reales con el gobierno de El Salvador para corregirlo”, dijo.

Sandoval Moshenberg desestimó una pregunta sobre la posibilidad de buscar una compensación. Dijo que el objetivo de este caso es únicamente traer a su cliente de regreso a Estados Unidos. “Será una victoria cuando Kilmar esté en casa con su familia”, dijo.

“Una disculpa sería agradable, pero no la espero”, agregó.

El fallo de la jueza se produjo poco después de que la esposa de Abrego García se uniera a docenas de simpatizantes en una manifestación para exigir el regreso inmediato de su esposo.

Jennifer Vasquez Sura, ciudadana estadounidense, no ha hablado con Abrego García desde el mes pasado, cuando fue trasladado a su natal El Salvador y encarcelado. Exhortó a sus simpatizantes a seguir luchando por su esposo “y por todos los Kilmars cuyas historias aún esperan ser escuchadas”.

“A todas las esposas, madres, hijos que también enfrentan esta cruel separación, estoy con ustedes en este vínculo de dolor”, dijo durante la manifestación en un centro comunitario en Hyattsville, Maryland. “Es un viaje que nadie debería tener que sufrir, una pesadilla que parece interminable”.

La campaña para reunir a la pareja se trasladará a un tribunal en Greenbelt, Maryland, un suburbio de Washington, D.C.

La Casa Blanca presentó a Abrego García, de 29 años, como un miembro de la pandilla MS-13 y afirmó que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción sobre el asunto porque el ciudadano salvadoreño ya no está en Estados Unidos.

Los abogados de Abrego García respondieron que no hay pruebas de que él perteneciera a la MS-13. La acusación se basa en la afirmación hecha en 2019 por un informante confidencial, según la cual Abrego García era miembro de un capítulo en Nueva York, donde nunca ha vivido.

La deportación errónea de Abrego García, descrita por la Casa Blanca como un “error administrativo”, ha indignado a muchas personas y ha generado preocupaciones sobre la expulsión de no ciudadanos a quienes se les otorgó permiso para permanecer en Estados Unidos.

Abrego García tenía un permiso del Departamento de Seguridad Nacional para trabajar legalmente en Estados Unidos, dijo su abogado. Trabajaba como aprendiz de hojalatero y buscaba obtener su licencia oficial.

Huyó de El Salvador alrededor de 2011 porque él y su familia enfrentaban amenazas de las pandillas locales. En 2019, un juez de inmigración de Estados Unidos le otorgó protección para no ser deportado a El Salvador porque probablemente enfrentaría persecución de las pandillas. Fue liberado y el ICE no apeló la decisión ni intentó deportarlo a otro país.

Más tarde, Abrego García se casó con Vasquez Sura. La pareja tiene un hijo y a los dos hijos de ella de una relación anterior.

“Si tuviera todo el dinero del mundo, lo gastaría todo solo para comprar una cosa: una llamada telefónica para escuchar la voz de Kilmar nuevamente”, dijo Vasquez Sura. “Kilmar, si puedes oírme, te extraño mucho, y hago lo mejor para luchar por ti y por nuestros hijos”.