EU construirá fábrica de moscas en Texas para combatir al gusano barrenador

Texas.- Estados Unidos planea construir una fábrica de 750 millones de dólares en el sur de Texas para criar millas de millones de moscas estériles, intensificando sus esfuerzos para evitar que las larvas carnívoras de México, conocidas como gusanos barrenadores, crucen la frontera y dañen la industria ganadera estadounidense.

La secretaría Brooke Rollins anunció este viernes que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) espera producir y liberar moscas macho estériles del gusano barrenador del Nuevo Mundo dentro de un año desde la nueva fábrica, que se construirá en la Base Aérea de Moore, en las afueras de Edinburg, Texas, a unos 32 kilómetros (20 millas) de la frontera. También dijo que la agencia planea desplegar 100 millones de dólares en tecnología, como trampas para moscas y cebos, y aumentar los patrullajes fronterizos con “jinetes de garrapatas” montados a caballo y entrenar perros para detectar el parásito.

Además, Rollins dijo que la frontera de Estados Unidos permanecerá cerrada a las importaciones de ganado, caballos y bisontes de México hasta que Estados Unidos vea que la plaga retrocede hacia el sur, hacia Panamá, donde la plaga había sido contenida hasta finales del año pasado mediante la cría de moscas estériles. Estados Unidos ha cerrado su frontera a esas importaciones tres veces en los últimos ocho meses, la más reciente en julio, tras informes de una infestación a unos 595 kilómetros (370 millas) de la frontera de Texas.

Las autoridades estadunidenses temen que, si la mosca llega a Texas, sus larvas carnívoras pueden causar pérdidas económicas por millas de millones de dólares y hacer que los precios minoristas de la carne de res, que ya han alcanzado niveles récord, aumenten aún más, alimentando una mayor inflación. El parásito también puede infestar la vida silvestre, las mascotas domésticas y, ocasionalmente, a los humanos.

“La seguridad agrícola es seguridad nacional”, afirmó Rollins en una conferencia de prensa en el Capitolio del Estado de Texas en Austin con el gobernador de Texas, Greg Abbott. "Todos los estadounidenses deberían estar preocupados. Pero ciertamente son Texas y nuestros estados ganaderos de la frontera los que están en la primera línea todos los días".

La plaga fue un problema para la industria ganadera estadunidense durante décadas hasta que Estados Unidos la erradicó casi en su totalidad en la década de 1970 mediante la cría y liberación de moscas macho estériles para aparearse con hembras salvajes. Posteriormente, cerraron las fábricas de moscas en suelo estadounidense.

La industria ganadera mexicana se ha visto gravemente afectada por las infestaciones y el cierre de la frontera estadunidense a las importaciones.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México dijo el viernes en un comunicado que el secretario del organismo, Julio Berdegué Sacristán, y Rollins firmaron un plan de acción para el control del gusano barrenador. En él se incluye el monitoreo con trampas que atraen moscas y se establece que el ganado solo puede ser trasladado dentro de México a través de corrales certificados por el gobierno, según el comunicado.

Y en la red social X, Berdegué dijo: “Seguiremos con las conversaciones para generar las acciones que permitan reabrir la exportación de ganado en pie”.

La nueva fábrica de cría de moscas en Texas sería la primera en suelo estadounidense en décadas y representa un aumento en el gasto del USDA en la cría y liberación de moscas estériles del gusano barrenador del Nuevo Mundo. Los machos estériles se liberan en cantidades lo suficientemente grandes como para que las hembras salvajes no puedan evitar aparearse con ellas, produciendo huevos estériles que no eclosionan. Finalmente, la población de moscas salvajes disminuye porque las hembras se aparecen solo una vez en sus pocas semanas de vida.

En junio, Rollins anunció un plan para convertir una fábrica existente de cría de moscas de la fruta en una para producir moscas estériles del gusano barrenador, así como un plan para construir un sitio, también en la base aérea cerca de Edinburg, para recolectar moscas importadas de Panamá y liberarlas desde pequeñas aeronaves. Se espera que esos proyectos cuesten un total de 29.5 millones de dólares.

La fábrica de moscas de Panamá puede criar hasta 117 millones de ejemplares por semana, y se espera que la nueva fábrica mexicana produzca hasta 100 millones más por semana. Rollins dijo que la nueva fábrica de Texas produciría hasta 300 millones por semana. Afirmó que la administración del presidente Donald Trump quiere poner fin a la dependencia de Estados Unidos de la cría de moscas en México y Panamá.

“Es un movimiento táctico que garantiza que estamos preparados y no solo reaccionamos, que es en lo que hemos trabajado hoy realmente”, expresó Rollins.