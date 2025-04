Estallido e incendio deja 4 muertos y al menos 516 heridos en Irán

Teherán.- Una fuerte explosión y un incendio, presuntamente vinculados a un cargamento de un ingrediente químico usado para fabricar combustible para cohetes, sacudieron el sábado un puerto en el sur de Irán, provocando la muerte de cuatro personas e hiriendo a más de 500, informaron autoridades este sábado.

La explosión coincidió con la tercera ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Omán sobre el programa nuclear de rápido avance de Teherán.

Aunque en Irán nadie ha indicado abiertamente que la explosión se produjo debido a un ataque, incluso el ministro de Exteriores del país, Abbas Araghchi, que encabeza las conversaciones, reconoció que “nuestros servicios de seguridad están en alerta máxima dados los ejemplos anteriores de intentos de sabotaje y operaciones de asesinato diseñadas para provocar una respuesta legítima”.

Horas después del siniestro, las autoridades no habían revelado aún la causa de la explosión en el puerto, ubicado en las afueras de Bandar Abbas, aunque negaron que la explosión se relacione con la industria petrolera del país.

Sin embargo, el Puerto recibió un cargamento de “combustible de cohetes de perclorato de sodio” en marzo, dijo la empresa de seguridad privada Ambrey. El combustible forma parte de un cargamento de China transportado en dos buques hacia Irán, del que informó primero el Financial Times en enero. El combustible se usaría para reabastecer las reservas de misiles de Irán, que se han agotado debido a sus ataques directos contra Israel en la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza.

“Según informes, el fuego fue resultado de un manejo incorrecto de un cargamento de combustible sólido que se usaría en los misiles balísticos de Irán”, señaló Ambrey.

Datos de seguimiento de buques analizados por The Associated Press sitúan uno de los buques que presuntamente transportaba el químico en las cercanías en marzo, como indicó Ambrey. Irán no ha reconocido la recepción del cargamento. La misión iraní en la ONU no ha respondido a una solicitud de comentarios enviada el sábado.

No se sabe por qué Irán habría trasladado los químicos del puerto, particularmente después de la explosión en un puerto de Beirut en 2020. En el incidente, provocado por la ignición de cientos de toneladas de nitrato de amonio, altamente explosivo, murieron 200 personas y más de 6 mil resultaron heridas. sin embargo, Israel atacó sitios de misiles iraníes donde Teherán utiliza mezcladoras industriales para crear combustible sólido.

Videos publicados en redes sociales mostraron una enorme columna de humo rojizo justo antes de la explosión. Esto indica la presencia de un compuesto químico en el incidente.

Shahid Rajaei ha sido atacado antes. En 2020 fue objeto de un presunto ciberataque israelí. Este se produjo después de que Israel afirmara haber frustrado un ciberataque contra su estructura de suministro de agua, el cual atribuyó a Irán.

Videos publicados en redes sociales mostraron una enorme columna de humo negro tras la explosión. Otros enseñaban vidrios rotos en edificios a kilómetros de distancia del epicentro de la explosión. Videos de medios estatales mostraban a los heridos acudiendo en grandes números al menos a un hospital, mientras las ambulancias llegaban y los médicos inroducían a una mersona en camilla.

Mehrdad Hasanzadeh, un funcionario provincial de gestión de desastres, explicó a la televisora estatal iraní que los equipos de emergencias trataban de llegar al lugar mientras otros intentaban evacuar el sitio.

Según Hasanzadeh, la explosión se produjo en contenedores en el puerto de Shahid Rajaei en la ciudad, pero no ofreció más detalles. La televisión estatal reportó también que un edificio se vino abajo a causa de la deflagración, aunque no había más detalles.

El Ministerio del Interior también informó que ha iniciado una investigación sobre el incidente.

El puerto de Shahid Rajaei está a unos mil 050 kilómetros (650 millas) al sureste de Teherán, la capital iraní, en el Estrecho de Ormuz, la angosta boca del Golfo Pérsico por donde pasa el 20 por ciento de todo el petróleo que se comercializa en el mundo.