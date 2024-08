Estadunidenses creen que contienda presidencial es clave para la democracia

Foto: Associated Press

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela que la mayoría de los demócratas, republicanos e independientes consideran que las elecciones son “muy importantes” o “extremadamente importantes” para la democracia, aunque los demócratas se muestran más vehementes al respecto. Más de la mitad de los demócratas afirman que las elecciones de noviembre son “extremadamente importantes” para el futuro de la democracia estadunidense, en comparación con aproximadamente cuatro de cada 10 independientes y republicanos.

La demócrata Pamela Hanson, de 67 años y residente en Amery, Wisconsin, dijo estar muy preocupada por el futuro de la democracia en el país si el candidato presidencial republicano Donald Trump resulta elegido.

“Sus declaraciones apuntan a que sería un rey o un dictador, una persona que manda por sí misma”, dijo Hanson. “En mi opinión, el hombre está desquiciado”.

Pero el republicano Ernie Wagner, de Liberty, Nueva York, dijo que es el gobierno del presidente Joe Biden –del que forma parte la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata– el que ha abusado del poder del Ejecutivo.

“Biden ha tratado de borrar los préstamos estudiantiles, y los tribunales le han dicho que es inconstitucional hacer eso”, dijo Wagner, de 85 años. “Ha convertido al FBI en un arma para atacar a sus oponentes políticos”.

Los resultados de la encuesta sugieren que muchos demócratas siguen viendo a Trump como una amenaza para la democracia después de que intentara anular los resultados de las elecciones de 2020, apoyara a los insurrectos que atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 y amenazara con buscar represalias contra sus oponentes si gana la reelección.

Pero el sondeo también arroja que muchos de los partidarios de Trump están de acuerdo con él en que Biden es la verdadera amenaza para la democracia. Trump y sus aliados han acusado a Biden de utilizar como arma al Departamento de Justicia en la persecución de cargos contra el expresidente por su empeño en frenar la certificación de las elecciones de 2020 y por quedarse con documentos clasificados, aunque no hay pruebas de que Biden haya tenido ninguna implicación o influencia en los casos.

La encuesta también muestra que los adultos de más edad sienten más lo que está en juego en las elecciones que los jóvenes. Aproximadamente la mitad de los adultos mayores de 45 años afirman que el resultado de las elecciones es extremadamente importante para el futuro de la democracia, frente a cuatro de cada 10 adultos menores de 45 años.

Biden y Trump pasaron meses discutiendo sobre qué segundo mandato sería peor para la democracia. El presidente hizo un guiño a las consecuencias cuando terminó su campaña el mes pasado, diciendo en su discurso en el Despacho Oval que “la defensa de la democracia es más importante que cualquier título”.

Harris se ha centrado más en el concepto de “libertad” en los primeros días de su campaña. Ha dicho que la reelección de Trump podría hacer que los estadunidenses perdieran la libertad de votar, la libertad de estar a salvo de la violencia armada y la libertad de las mujeres de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Su primer anuncio de campaña, el mes pasado, tenía como fondo la canción Freedom, de Beyoncé, de 2016, y desde entonces se ha convertido en un himno de su campaña en los mítines.

Harris no mencionó la democracia en sus dos primeros mítines de la campaña presidencial, pero retomó el tema en declaraciones a los miembros de la hermandad Sigma Gamma Rho en Houston la semana pasada, diciendo que “nuestras libertades fundamentales están en las urnas, y también nuestra democracia.”