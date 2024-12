Estadunidense que cruzó a pie a Siria es liberado tras 7 meses detenido

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Damasco.- Un estadounidense que apareció en Siria el jueves dice que fue detenido después de cruzar a pie al país en una peregrinación cristiana hace siete meses.

Travis Timmerman parece haber estado entre las miles de personas liberadas de las notorias prisiones del país después de que los rebeldes llegaron a Damasco el fin de semana, derrocando al presidente Bashar Assad y poniendo fin al régimen de su familia que duró 54 años.

Cuando surgieron los videos en Internet de Timmerman hoy, algunos lo confundieron primero con Austin Tice, un periodista estadunidense que desapareció en Siria hace 12 años.

En el video, se podía ver a Timmerman acostado en un colchón bajo una manta en lo que parecía ser una casa privada. Un grupo de hombres en el video decía que lo estaban tratando bien y que regresaría a casa a salvo.

No hubo comentarios inmediatos de los funcionarios estadounidenses que viajaban con el secretario de Estado, Antony Blinken, en Aqaba, Jordania.

Timmerman también dio una entrevista a la red de televisión Al-Arabiya, diciendo que cruzó ilegalmente a Siria a pie desde Zahle, en el oriente de Líbano, hace siete meses, antes de ser detenido.

Dijo que fue tratado bien durante la detención pero podía escuchar a otros jóvenes siendo torturados.

“Estaba bien. Me alimentaron. Me dieron agua. La única dificultad era que no podía ir al baño cuando quería”, dijo. Agregó que solo le permitían ir tres veces al día.

“No fui golpeado y los guardias me trataron decentemente”, agregó.

El principal negociador de rehenes del gobierno de Estados Unidos, Roger Carstens, viajó a Líbano a principios de esta semana con la esperanza de recopilar información sobre el paradero de Tice.

El presidente Joe Biden ha dicho que su administración cree que Tice está vivo y está comprometido a regresarlo a casa, aunque también reconoció el domingo que “no tenemos pruebas directas” de su estado.

Tice, cuyo trabajo ha sido publicado por The Washington Post, los periódicos McClatchy y otros, desapareció en un puesto de control en un área disputada al oeste de Damasco en agosto de 2012 mientras se intensificaba la guerra civil siria.

Un video publicado semanas después de que Tice desapareciera lo mostraba vendado y retenido por hombres armados. No se sabe de él desde entonces. El gobierno de Assad negó que lo estuviera reteniendo.