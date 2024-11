Errores de tripulación provocaron hundimiento de buque neozelandés

Foto: Associated Press

Wellington.- Errores cometidos por miembros de la tripulación causaron que un barco de la Marina de Nueva Zelanda chocara contra un arrecife frente a la costa de Samoa, donde se incendió y se hundió, según los hallazgos preliminares de un Tribunal Militar de Investigación publicados el viernes.

La tripulación del barco no se dio cuenta que el piloto automático estaba activado, creyó que algo más había fallado en el barco y no verificó si el HMNZS Manawanui estaba bajo control manual mientras mantenía el curso hacia tierra, detalló un resumen del primer informe de la investigación. El informe completo no ha sido hecho público.

Las 75 personas a bordo del buque evacuaron de manera segura mientras la embarcación se hundía a unos 1,6 kilómetros (una milla) de la costa de Upolu, Samoa, en octubre. El barco era uno de los nueve que tiene la Marina de Nueva Zelanda y fue el primero que el país perdió en el mar desde la Segunda Guerra Mundial.

Las autoridades desconocían la causa del hundimiento en ese momento, y el Jefe de la Marina, el contralmirante Garin Golding, ordenó a un Tribunal de Investigación realizar una pesquisa.

“La causa directa del encallamiento se ha determinado como una serie de errores humanos que implicaron que el piloto automático del barco no se desactivó cuando debería haberse hecho”, dijo Golding a los periodistas en Auckland el viernes. “La memoria muscular de la persona al control debería haberse inclinado hacia ese panel y verificado si la pantalla decía piloto automático o no”.

La tripulación “creyó erróneamente que su falta de respuesta a los cambios de dirección era el resultado de una falla en el control del propulsor”, añadió. Se identificaron varios factores contribuyentes, dijo Golding, incluyendo entrenamiento, planificación, supervisión, preparación y evaluación de riesgos.

Se espera que el Tribunal de Investigación continúe hasta el primer trimestre del próximo año. Golding señaló que, dado que se identificó el error humano como la causa, un proceso disciplinario separado comenzará después de la pesquisa.

Es probable que tres miembros de la tripulación que estaban en el puente cuando se desarrolló el desastre enfrenten tal proceso, agregó Golding. Eran el oficial al mando del barco, un oficial supervisando a esa persona y el oficial comandante del barco. El jefe de la Marina no los identificó por nombre.

“Quiero asegurar al público de Nueva Zelanda que aprenderemos de esta situación y que depende de mí, como Jefe de la Marina, recuperar su confianza”, aseveró Golding.

En los días posteriores al hundimiento, el ministro de Defensa de Nueva Zelanda emitió duras reprimendas a los comentaristas en línea “misóginos” que dirigieron comentarios abusivos a la capitana del barco porque era mujer.

El buque especializado de buceo e hidrografía había estado en servicio para Nueva Zelanda desde 2019 y estaba realizando un levantamiento del arrecife en que encalló.

El hundimiento provocó temores en los pueblos a lo largo de la costa de Samoa cerca del naufragio sobre el daño causado por el derrame de diésel del barco en el océano. Las autoridades de Nueva Zelanda han dicho desde el hundimiento que la mayor parte del combustible se quemó en el incendio y que no se ha registrado daño ambiental.

El flujo actual de combustible al mar era una “fuga lenta persistente” que los buzos están monitoreando, dijo Golding el viernes. Se espera que equipos especializados sean transportados desde Nueva Zelanda a Samoa por mar, partiendo esta semana, para remover el combustible y otros posibles contaminantes del barco.

Las autoridades de Nueva Zelanda no han hecho públicos los planes para remover el barco del arrecife.

“Esto ha tenido un impacto en nuestra reputación”, dijo Golding. “Lo asumiremos, lo arreglaremos y aprenderemos de ello”.