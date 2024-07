Equipo de campaña de Joe Biden insiste en que no se retirará de contienda

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Washington.- El equipo de campaña del presidente estadunidense Joe Biden insistió una vez más en que no se retirará de la contienda al tiempo que se enfrenta a la cruda realidad de que muchos demócratas al más alto nivel quieren que abandone su intento de reelección para dar paso a un nuevo candidato y tratar de evitar pérdidas generalizadas del partido en las elecciones de noviembre.

Aislado mientras lidia con una infección por covid-19 en su casa de playa de Delaware, el pequeño círculo de confidentes de Biden, de antemano reducido antes de su torpeza en el debate, ha disminuido aún más. El presidente, que ha insistido en que puede derrotar al republicano Donald Trump, está con su familia y se apoya en unos pocos ayudantes de larga data mientras sopesa si cede a la creciente presión para abandonar.

La presidenta de la campaña de Biden, Jen O’Malley Dillion, reconoció una “disminución” en el apoyo al presidente, pero insistió en que sigue “absolutamente” en la contienda y que la campaña ve “múltiples caminos” para vencer a Trump.

“Tenemos mucho trabajo que hacer para asegurar al pueblo estadounidense que sí, que es viejo, pero que puede ganar”, dijo al programa “Morning Joe” de MSNBC. Pero subrayó que los votantes preocupados por la aptitud de Biden para liderar no están cambiando para votar a Trump. “Tienen dudas, pero se quedan con Joe Biden”, añadió.

Al mismo tiempo, la rama normativa del Comité Nacional Demócrata espera reunirse el viernes, presionando con los planes para una votación nominal virtual antes del 7 de agosto para nominar a la elección presidencial, antes de la convención del partido a finales de mes en Chicago.

“El presidente Biden se merece el respeto de mantener importantes conversaciones familiares con los miembros de su grupo y sus colegas de la Cámara de Representantes y el Senado, así como con los líderes demócratas, y no estar luchando contra filtraciones y declaraciones a la prensa”, dijo a The Associated Press el senador Chris Coons, de Delaware, amigo íntimo de Biden en el Congreso y copresidente de su campaña.

Son días cruciales para el presidente y su partido: Trump ha concluido una entusiasta Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Y los demócratas, en plena contienda electoral, están considerando la extraordinaria posibilidad de que Biden se haga a un lado en favor de un nuevo candidato presidencial antes de su propia convención.

En medio de la agitación, una mayoría de demócratas cree que la vicepresidenta Kamala Harris sería una buena presidenta.

Una encuesta de la AP y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos encontró que alrededor de 6 de cada 10 demócratas creen que Harris haría un buen trabajo en el puesto más alto. Alrededor de 2 de cada 10 demócratas no creen que lo haría, y otros 2 de cada 10 dicen que no saben lo suficiente para decirlo.

Los demócratas al más alto nivel han estado presionando para que Biden se replantee su candidatura electoral, con el expresidente Barack Obama expresando su preocupación a sus aliados y la presidenta emérita de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi diciéndole en privado a Biden que el partido podría perder la capacidad de hacerse con el control de la cámara baja si no se retira de la contienda.

El jueves por la noche, el senador de Montana Jon Tester se convirtió en el segundo demócrata en la cámara baja —y ahora entre dos docenas en el Congreso— en pedir a Biden que se retire de la contienda, diciendo: “Biden no debería buscar la reelección para otro mandato”.

Y el viernes, cuatro demócratas más de la Cámara de Representantes —los congresistas Jared Huffman, Mark Veasey, Chuy García y Mark Pocan—, que representan una amplia franja del grupo, pidieron a Biden que se haga a un lado.

“Ha llegado el momento de que pasen la antorcha a una nueva generación de líderes demócratas”, escribieron. “Debemos derrotar a Donald Trump para salvar nuestra democracia”.

El viernes, Biden obtuvo un respaldo clave del brazo político del Caucus Hispano del Congreso. CHC BOLD PAC dijo que el gobierno de Biden ha demostrado un “compromiso inquebrantable” con los latinos y “lo que está en juego no podría ser mayor” en esta elección.

“El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han cumplido con la comunidad latina”, afirmó el grupo.