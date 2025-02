En Ucrania, posible acuerdo de armas por minerales genera esperanza

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Ucrania.- La ilmenita es un mineral que se extrae de montones de arena en lo profundo de la tierra y se refina utilizando un método que invoca la fuerza de la gravedad, resultando en una sustancia que brilla como un cielo iluminado por la luna.

Ucrania cuenta con vastas reservas de ilmenita —un elemento clave utilizado para producir titanio— en las arenas minerales pesadas que se extienden por kilómetros a lo largo del este asediado del país.

Mucho de esto, al igual que toda la industria de minerales críticos de Ucrania, está subdesarrollado debido a la guerra y a políticas estatales onerosas. Eso está a punto de cambiar si la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acepta un acuerdo con Ucrania para intercambiar minerales críticos por ayuda militar estadounidense continua.

En la región central de Kirovohrad, la mina de ilmenita a cielo abierto es un cañón de depósitos preciosos cuyo propietario está ansioso por desarrollar con empresas estadounidenses. Pero muchos desconocidos se interponen en el camino de convertir estas riquezas en ganancias: costo, términos de licencia y si tal acuerdo estará respaldado por garantías de seguridad.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo el sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que no permitió a sus ministros firmar un acuerdo de recursos minerales con Estados Unidos porque la versión actual no está “lista para protegernos, nuestros intereses”.

Empresarios ucranianos con conocimiento de la industria de minerales también expresaron en privado escepticismo sobre si un acuerdo es viable. La industria, que requiere mucha inversión, probablemente no dará resultados en años, o hasta décadas, ya que los datos geológicos son limitados o clasificados. Muchos se preguntan qué condiciones están dispuestas a asumir las empresas estadounidenses para desarrollar la industria y si las políticas ucranianas existentes, que hasta ahora han disuadido a los empresarios locales, acomodarán a los inversores extranjeros.

“Lo principal que podemos obtener son ciertas garantías de seguridad obtenidas a través de medios económicos, para que alguien más fuerte que nosotros tenga interés en protegernos”, dijo Andriy Brodsky, CEO de Velta, una de las principales empresas de minería de titanio en Ucrania.

La cuestión de las promesas de seguridad

Un acuerdo, que esencialmente intercambiaría un recurso por otro, podría ayudar a fortalecer la relación de Kiev con la administración Trump. Estados Unidos es un gran consumidor de minerales críticos de tierras raras como el litio y el galio, dos elementos que Ucrania tiene en reservas probadas. Trump ha mencionado específicamente los elementos de tierras raras, pero estos no están bien investigados, dijeron expertos de la industria a The Associated Press.

El titanio, utilizado en la industria aeroespacial, defensa e industria, también tiene una alta demanda y Estados Unidos es un importador líder de ilmenita. Obtener los minerales de Ucrania reduciría la futura dependencia de Rusia y China.

A cambio, Kiev continuaría recibiendo un flujo constante de armamento estadounidense que ofrece apalancamiento contra Moscú y sin el cual Ucrania no puede repeler la futura agresión rusa en caso de un alto el fuego.

La cuestión de las garantías de seguridad es un punto crítico para las empresas, dijeron empresarios ucranianos y analistas. Un alto funcionario ucraniano, hablando de forma anónima para poder informar de las conversaciones privadas, dijo a la AP que las empresas estadounidenses expresaron interés en invertir, pero necesitaban asegurarse de que sus miles de millones estarían protegidos en caso de un conflicto renovado. Pero una vez invertidos en Ucrania, la presencia de intereses comerciales estadounidenses por sí sola podría actuar como una garantía, dijo Brodsky.

“Si este proceso comienza, continuará”, dijo Brodsky. “Una vez que las cifras de inversión superen cientos de miles de millones, los estadounidenses, un pueblo altamente pragmático, protegerán sus ganancias obtenidas en suelo ucraniano. Defenderán sus intereses contra Rusia, China, Corea, Irán y cualquier otro. Protegerán lo que consideran suyo”.

Creciente interés estadounidense

Brodsky, quien acaba de regresar de un viaje a Washington y Nueva York, dijo que la conversación entre las empresas estadounidenses está cambiando a favor de Kiev.

“Mucha gente en oficinas muy serias y adineradas está diciendo que ahora, nosotros —nuestro país y mi empresa— estamos en el lugar correcto y haciendo exactamente lo que se necesita hacer en este momento”, dijo.

Velta ha trabajado con socios estadounidenses durante muchos años. Brodsky ha comenzado a negociar con empresas que cree podrían ser un socio en caso de un acuerdo.

Ucrania nunca ha sido atractiva para los inversores extranjeros debido a políticas gubernamentales prohibitivas — por ejemplo, no ofrecer incentivos para atraer a extranjeros. Brodsky cree que las empresas internacionales necesitarán asociarse con socios locales para prosperar.

Las empresas estadounidenses tienen varias formas de ingresar al mercado, explicó Ksenia Orynchak, directora de la Asociación Nacional de Industrias Extractivas de Ucrania, pero requerirían atravesar “ciertos círculos del infierno” en la burocracia de Ucrania. Asociarse con un propietario de licencia ucraniano existente es posiblemente la forma más directa.

Dijo que se necesita más exploración en el campo y sugirió que los datos existentes pueden haber sido adquiridos con motivos ocultos. Bajo el sistema soviético, los geólogos podían beneficiarse si afirmaban haber encontrado grandes reservas.

“Alguien lo hizo para que Moscú elogiara a los geólogos ucranianos o a los geólogos soviéticos”, dijo.

Ella aconseja a los inversores estadounidenses que reduzcan los umbrales existentes para la exploración porque las licitaciones pueden tener lugar en áreas donde las reservas solo se presumen, no se prueban.

“Creo, y también lo cree la comunidad de expertos, que esto no es correcto. De hecho, estamos vendiendo un cerdo en un saco”, agregó.

Un sector históricamente inexplorado

En el sitio de extracción, el aire está denso con polvo de ilmenita. Cuando los rayos del sol de la tarde atraviesan el espacio oscurecido, brillan y bailan en el aire. El hollín cubre los rostros de los trabajadores que pasan horas dentro todos los días extrayendo el material precioso de la arena.

El método de separación por gravedad elimina elementos no deseados en el mineral y el agua separada del mineral cae a través de pisos revestidos de metal. Los trabajadores están acostumbrados a mojarse y no parpadean. El titanio se desarrolla a partir de la ilmenita purificada en una instalación diferente.

Velta comenzó en forma de una licencia caducada para exploración geológica y un plan de negocios de 7 millones de dólares cuando Brodsky adquirió la empresa. Pasarían ocho años y muchos millones más invertidos antes de que pudiera siquiera pensar en la capacidad de producción.

El acuerdo tampoco tiene en cuenta un elemento crucial que podría resultar desafiante más adelante: la posición del pueblo ucraniano mismo. Según la Constitución, el subsuelo donde se llevaría a cabo la extracción pertenece a Ucrania.

“Tengo mucho miedo de que ellos (el pueblo ucraniano) ya tengan opiniones desaprobatorias, que todo se esté entregando. ¿Quién lo permitió? ¿No tenía derecho? Y así sucesivamente”, señaló Orynchak.

Esas sensibilidades se reflejaron entre los trabajadores de la mina Velta. Hablando de forma anónima para expresar sus verdaderos pensamientos, uno dijo: “Si tienes un huerto en tu casa, ¿invitas a un extranjero a llevarlo?”.

El alto riesgo a menudo es una razón clave por la que algunos empresarios ucranianos expresan en privado escepticismo sobre el acuerdo.

Cuando un empresario de un importante grupo de empresas escuchó sobre el acuerdo de armas por minerales, su primera impresión fue: “Esto es solo palabrería”, dijo, hablando bajo condición de anonimato para poder expresar libremente sus pensamientos.

“Esta es una industria que requiere mucho capital. Solo para sacar tierra de una mina a cielo abierto te costará miles de millones. No millones, miles de millones”.