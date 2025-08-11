Empresarios mexicanos en Texas acusados de sobornar a funcionarios de Pemex

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos empresarios mexicanos, residentes en Texas, de participar en un esquema de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial de exploración y producción (PEP).

De acuerdo con la acusación, entre 2019 y 2021, los imputados habrían entregado pagos en efectivo, artículos de lujo y otros beneficios por al menos 150 mil dólares, con el fin de manipular licitaciones y asegurar contratos valuados en más de 2.5 millones de dólares para empresas vinculadas con uno de ellos.

Uno de los acusados fue detenido y presentado ante un juez, mientras que el otro permanece prófugo. Ambos enfrentan cargos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y podrían recibir hasta cinco años de prisión por cada delito, en caso de ser hallados culpables.

Las autoridades estadunidenses recalcaron que no tolerarán prácticas que socaven la competencia justa y enriquezcan a funcionarios corruptos. El caso sigue bajo investigación por el FBI y otras agencias federales.