Empleadores han usado E-Verify por años

Old Orchard Beach.- El caso de un policía de Maine arrestado por las autoridades de inmigración a pesar de haber sido verificado por un sistema gubernamental llamado "E-Verify" ha planteado preguntas sobre qué pueden hacer los empleadores para asegurarse de que están contratando a personas que pueden trabajar legalmente.

E-Verify es un sistema en línea que compara la información ingresada por un empleador a partir de los documentos de un empleado con los registros disponibles para el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social. Se utiliza para determinar la elegibilidad laboral de ciudadanos y no ciudadanos.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a Old Orchard Beach, Maine, de "dependencia imprudente" del programa E-Verify cuando contrató al ciudadano jamaicano Jon Luke Evans, quien posteriormente fue detenido y acordó abandonar el país a principios de este mes.

Pero el programa es del gobierno. Y los expertos dicen que no hay mucho más que los empleadores puedan hacer en términos de verificación.

"Creo que los empleadores están entre la espada y la pared. Incluso un empleador que intenta cumplir con la ley puede tener dificultades para hacerlo", declaró Madeline Zavodny, profesora de economía en la Universidad del Norte de Florida.

¿Qué es E-Verify?

Antes de 1986, era esencialmente legal para los empleadores contratar personas independientemente de su estatus migratorio. Luego vino la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, que involucró un programa de legalización de inmigrantes a gran escala que se combinó con un requisito de que los empleadores ya no contrataran a personas que no estuvieran legalmente autorizadas para trabajar en Estados Unidos.

Los empleadores entonces tenían que llenar un formulario llamado I-9, que requería que los trabajadores presentaran documentos que demostraran que estaban autorizados para trabajar. Pero era difícil verificar si los documentos eran válidos. Como parte de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, se estableció el sistema E-Verify para ayudar a verificar esos documentos.

A diferencia de los formularios I-9, que son requeridos federalmente para cada empleador, E-Verif es obligatorio en algunos estados pero voluntario en otros. Según un recuento de Equifax, alrededor de 23 estados requieren E-Verify para al menos algunos empleadores públicos y/o privados.

Zavodny comentó que el sistema es generalmente preciso en términos de emparejar documentos, pero tiene fallas. Por ejemplo, si el derecho de un empleado a trabajar es revocado después de haber sido verificado, tal vez si su visa expira, no notifica automáticamente al empleador.

La falta de biometría también dificulta el proceso. Si hay una foto en el sistema E-Verify, la coincidencia manual de fotos por parte del empleador ayuda. Pero muchas veces, no hay foto en el sistema.

Y el sistema no está exento de críticas. Una revisión de 2021 de E-Verify por parte de la Inspectoría General concluyó que hasta que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración aborden las deficiencias del sistema, "no puede garantizar que el sistema proporcione resultados precisos de elegibilidad laboral".

Trump impulsó un mayor uso de E-Verify

El desacuerdo del gobierno federal con Old Orchard Beach sobre la fiabilidad de E-Verify se produjo a pesar de los esfuerzos del presidente Donald Trump y sus aliados para ampliar el uso del sistema. El Proyecto 2025, el plan para el segundo mandato de Trump, exige que sea obligatorio.

El uso del sistema no está muy extendido. Apenas una quinta parte de los empleadores en Estados Unidos lo utiliza, aunque algunas grandes empresas sí lo hacen, incluidas Walmart, Starbucks y Home Depot.

El lenguaje que pedía un E-Verify obligatorio a nivel nacional fue eliminado de las propuestas presupuestarias durante la primera administración de Trump. El sistema también ha enfrentado críticas de algunos empleadores.

El propietario de una empresa de envasado de alimentos en Omaha, Nebraska, indicó que una redada de su negocio por parte de funcionarios de inmigración este año se produjo a pesar de su uso de E-Verify para los empleados. Gary Rohwer, propietario de Glenn Valley Foods, manifestó en junio que la empresa "hizo todo lo posible" para contratar trabajadores elegibles.

Rohwer no respondió a las solicitudes de comentarios este mes. Los funcionarios de Old Orchard Beach declinaron comentar sobre los problemas recientes de la ciudad. Los funcionarios de Seguridad Nacional tampoco respondieron.

Otros dicen que han tenido buenas experiencias con el sistema. Kyle Sobko, CEO de SonderCare, una empresa con sede en Calgary, Alberta, que fabrica camas de hospital para el hogar, tiene un personal de 50 personas, incluidas 20 en Estados Unidos.

Él utiliza E-Verify y dijo que no ha tenido problemas.

"Confiamos en el sistema por su fiabilidad e integración con nuestro proceso de contratación", afirmó.

Sobko comentó que la situación en Old Orchard Beach plantea algunas preocupaciones sobre las limitaciones del sistema. Pero no planea hacer cambios desde la advertencia sobre la "dependencia imprudente" de E-Verify.

Los expertos dicen que la dependencia no es imprudente

A pesar de las fallas del sistema, la caracterización del uso de E-Verify como "imprudente" es una afirmación "indignante", señaló Kathleen Campbell Walker, una abogada de Texas que es ex presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración.

Walker describió el proceso como "no una carta de salida de la cárcel gratis" para los posibles empleados, sino como uno que ha evolucionado a lo largo de los años y se ha vuelto más robusto en su capacidad para proporcionar verificaciones de antecedentes precisas.

Walker manifestó que la descripción de McLaughlin de "dependencia imprudente" en E-Verify debería generar dudas entre los empleadores.

"La idea es que se supone que debo confiar en E-Verify para mostrar mi buena fe y tener una fuerza laboral más segura", comentó. "No que la dependencia de él sea de alguna manera irresponsable".

Los defensores de los derechos de los inmigrantes han dicho que los casos en los que los empleados pasan el sistema E-Verify pero terminan arrestados por funcionarios de inmigración de todos modos apuntan a un sistema de inmigración roto.

"Tenemos un sistema de inmigración que no está funcionando. Es un sistema que autoriza a alguien para trabajar y al mismo tiempo esa persona aparece en el radar de ICE", apuntó Molly Curren Rowles, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Maine, refiriéndose a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas.

--Ir más allá de E-Verify puede ser arriesgado Las pequeñas empresas están en una situación difícil ya que no necesariamente tienen los recursos o la motivación para hacer más de lo que se requiere para verificar el estado de elegibilidad laboral.

"Las empresas no deberían estar en el negocio de ser el investigador de papeleo para el gobierno federal", sostuvo Frank Knapp Jr., presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Pequeñas Empresas de Carolina del Sur. "El gobierno federal debería estar haciendo eso".

Knapp ha rechazado el mandato de su estado para E-Verify porque dijo que pone demasiada carga sobre los propietarios de pequeñas empresas.

"Es una capa adicional de administración solo para hacer el E-Verify para las pequeñas empresas, y el gobierno federal está diciendo, oh, haces esto porque quieres verificar que alguien está en este país legalmente", comentó. "Pero ahora su propia administración está diciendo, 'Oh, no, no. Eso no es suficiente'".

James M. Cooney, un experto en derecho laboral y de empleo en la Escuela de Gestión y Relaciones Laborales de Rutgers en Nueva Jersey, aseguró que puede ser complicado ir más allá de lo básico de lo que se requiere para verificar la identificación sin correr el riesgo de una acusación de discriminación.

"Si un empleador intenta hacer más de lo que está permitido bajo el I-9 y E-Verify, eso muy a menudo se verá como discriminación ilegal", afirmó. "Y eso realmente pone a los empleadores en una situación difícil".