Elon Musk abre fuego contra Apple

Estados Unidos.- El multimillonario propietario de SpaceX, Tesla y X, Elon Musk, dice que piensa demandar a Apple por no incluir a X y su chatbot de inteligencia artificial Grok entre sus aplicaciones más recomendadas en la App Store.

En un mensaje en X este lunes por la noche, Musk escribió: "Hola @Apple App Store, ¿por qué te niegas a poner X o Grok en tu sección de 'Imprescindibles' cuando X es la aplicación de noticias número 1 en el mundo y Grok es la número 5 entre todas las aplicaciones? ¿Estás jugando a la política? ¿Qué pasa? Las mentes curiosas quieren saber."

Grok es propiedad del startup de inteligencia artificial de Musk, xAI.

Musk continuó diciendo que "Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA, excepto OpenAI, alcance el número 1 en la App Store, lo cual es una violación inequívoca de las leyes antimonopolio. xAI tomará acciones legales inmediatas".

No dio más detalles.

Apple, que ha enfrentado varias acusaciones de violación de las leyes antimonopolio en los últimos años, no realizó comentarios al respecto.

Un juez federal determinó recientemente que Apple violó una orden judicial en un caso antimonopolio presentado por Epic Games, el creador de Fortnite.

Los reguladores de la Unión Europea multaron a Apple con 500 millones de euros en abril por infringir las reglas de competencia al impedir que los creadores de aplicaciones dirigieran a los usuarios a opciones más baratas fuera de su App Store.

El año pasado, la UE multó al gigante tecnológico estadunidense con casi 2 mil millones de dólares por favorecer injustamente a su propio servicio de streaming de música al prohibir a rivales como Spotify informar a los usuarios sobre cómo podrían pagar suscripciones más baratas fuera de las aplicaciones de iPhone.

A primera hora del martes, la principal aplicación en la App Store de Apple era TikTok, seguida por Tinder, Duolingo, YouTube y Bumble. ChatGPT de OpenAI ocupaba el séptimo lugar.