Elecciones en Nueva Jersey ponen a prueba esfuerzos demócratas con hispanos

Foto: Associated Press

Nueva Jersey.- Una congresista y ex piloto de helicópteros de la Marina de los Estados Unidos aseguró el respaldo del funcionario hispano de más alto rango en su estado. Un alcalde destacó su arresto por parte de funcionarios de inmigración. Un congresista hizo campaña en un supermercado latino. Y otro alcalde decidió poner en práctica su español autodidacta en la campaña.

La primaria para gobernador de Nueva Jersey ha surgido como una prueba crucial para los demócratas que buscan recuperar el apoyo latino a nivel nacional. Destaca los desafíos en áreas tradicionalmente demócratas donde la pérdida de apoyo del partido entre los hispanos en 2024 fue aún más pronunciada que en los estados clave. El presidente Donald Trump redujo los márgenes demócratas en Nueva Jersey y Nueva York, incluso volteando algunas ciudades con gran población latina que había perdido por 30 y 50 puntos porcentuales en 2016.

La primaria demócrata para gobernador presenta un grupo experimentado de actuales y ex funcionarios: los representantes Josh Gottheimer y Mikie Sherrill, el alcalde de Jersey City Steven Fulop, el alcalde de Newark Ras Baraka, el presidente de la Asociación de Educación de Nueva Jersey y ex alcalde de Montclair Sean Spiller y el ex presidente del Senado estatal Steve Sweeney.

Aunque Trump hizo del cierre de las fronteras de Estados Unidos una promesa central de su campaña, su mensaje económico resonó entre los latinos. Más hispanos vieron la inflación como la preocupación más importante el otoño pasado que los votantes blancos, mostró AP VoteCast. Esa lección se ha tomado en serio en la campaña de este año, con estrategas, sindicatos, organizadores y políticos alejándose de la inmigración y poniendo las preocupaciones económicas en el centro de sus apelaciones.

"Al final del día, si te preocupa pagar tus cuentas y estar seguro por la noche, todo lo demás es secundario", declaró el representante Gottheimer en una entrevista. "Creo que eso es lo más importante en la comunidad latina."

Alertas para los demócratas

Laura Matos, miembro del Comité Nacional Demócrata de Nueva Jersey y miembro de la junta de Latina Civic Action, indicó que el partido todavía está encontrando su camino con los votantes hispanos, advirtiendo que el apoyo no puede darse por sentado incluso cuando los demócratas ganan la mayoría de él.

Aunque hubo un gran giro hacia la derecha entre los hispanos en Texas y Florida en 2024, fue igualmente pronunciado en estados demócratas como Nueva Jersey y Nueva York. Aquí, el 43% de los votantes latinos apoyaron a Trump, frente al 28% en 2020. En Nueva York, el 36% de los votantes latinos apoyaron a Trump, frente al 25% en 2020, según AP VoteCast.

Entender que no todos los votantes latinos piensan o votan igual ayuda. En comparación con las elecciones de 2020, Trump ganó significativamente con los votantes dominicanos, donde pasó del 31% al 43% de apoyo. De los dos millones de latinos en Nueva Jersey, más de 375.000 son dominicanos, lo que los convierte en el segundo grupo hispano más grande en Nueva Jersey, después de los puertorriqueños, un grupo donde Trump también aumentó su apoyo del 31% al 39%, mostró la encuesta.

Pero a veces los candidatos piensan demasiado en tales apelaciones dirigidas.

"Los resultados de las elecciones de noviembre en partes de Nueva Jersey deberían servir como una gran señal de advertencia de que los demócratas necesitan pensar en cómo se están comunicando con algunos de estos votantes", dijo Matos.

El gerente de campaña de Sherrill reconoció en un memorando a los seguidores el mes pasado que "existe un riesgo real de que un republicano gane en noviembre". Nueva Jersey se inclina hacia los demócratas en las elecciones presidenciales y del Senado, pero los republicanos han ganado la gobernación en las últimas décadas.

Enfocándose en la economía

Estrategas, organizadores, líderes sindicales y algunos candidatos coinciden en que lo que están escuchando de los latinos es consistente con las preocupaciones de otros votantes de clase trabajadora.

Ana María Hill, de ascendencia colombiana y mexicana, es la directora estatal de Nueva Jersey del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 32BJ, donde la mitad de los miembros son hispanos. Hill dice que aumentar el salario mínimo e imponer nuevas regulaciones para limitar los aumentos de alquiler son populares entre aquellos a quienes ha estado llamando para apoyar al alcalde de Newark, Baraka. Dice que los demócratas perdieron terreno al no reconocer las luchas del mundo real que afectaron duramente a los latinos después de que la inflación se disparara tras la pandemia.

"Creo que donde perdimos votantes el año pasado fue cuando los trabajadores preguntaron '¿Qué está pasando con la economía?' Dijimos 'la economía está genial'. Y podría ser cierto, pero también es cierto que los huevos cuestan 10 dólares, ¿verdad? También es cierto que un galón de leche cuesta 6 dólares".

Aprendiendo esa lección, Gottheimer realizó una conferencia de prensa en un supermercado latino en Elizabeth, un vibrante centro latino al sur de Newark, con un telón de fondo de botellas de un aceite de maíz utilizado en muchas cocinas hispanas. Sherrill se dirigió a un restaurante colombiano, también en Elizabeth, el sábado para un mitin de 'Sacar el Voto'.

Una de sus asesoras, Patricia Campos-Medina, una activista laboral que se postuló para el Senado el año pasado, dijo que los candidatos que visitan negocios latinos y hablan sobre los desafíos económicos de la manera en que lo ha hecho Sherrill demuestran que lo entienden.

"Ella tiene un mensaje que cubre muchos temas importantes. Pero cuando se trata de los latinos, nos hemos estado enfocando en la economía, la vivienda asequible, el transporte y el crecimiento de las pequeñas empresas", señaló Campos-Medina.

Cuando la líder de la mayoría del Senado estatal, M. Teresa Ruiz, la funcionaria hispana de más alto rango del estado, respaldó a Sherrill la semana pasada, citó su defensa del cuidado infantil asequible directamente, por ejemplo.

El arresto de un candidato

Los cuatro meses de Trump en el cargo se han definido por su represión agresiva contra la inmigración ilegal. Eso le dio a Baraka la oportunidad de tomar el centro de atención en un tema no económico como defensor de los residentes inmigrantes en Newark. Fue arrestado mientras intentaba unirse a una gira de supervisión de un centro de detención de inmigrantes con 1.000 camas. Un cargo de allanamiento fue posteriormente retirado, pero demandó a la fiscal interina Alina Habba, por la acusación retirada la semana pasada.

"Creo que todo esto está diseñado para ser una distracción", sostuvo recientemente. "Pero también creo que no responder es consentimiento. Nuestro silencio es consentimiento. Si seguimos permitiendo que estas personas hagan estas cosas y se salgan con la suya, ¿verdad?, continuarán haciéndolas una y otra vez."

En uno de sus últimos anuncios de campaña en español, utilizó imágenes del arresto y las manifestaciones para presentarse como un guerrero reacio, con texto sobre las imágenes que dice que es “el único” que confronta a Trump.

Republicanos confiados

El ex asambleísta estatal Jack Ciattarelli está haciendo su tercer intento para gobernador, y el respaldo de Trump puede ayudar. Pero Chris Russell, un consultor de campaña de Ciattarelli, manifestó que el hábito de los demócratas de malinterpretar a los votantes latinos podría importar más.

"Los demócratas creen que la clave para ganar a estas personas es la política de identidad, están Están perdiendo el rumbo", aseveró.

Ciattarelli enfrenta a cuatro rivales por la nominación republicana en la primaria del martes.

Durante un mitin telefónico para Ciattarelli la semana pasada, Trump llamó a Nueva Jersey un "estado santuario de altos impuestos y alta criminalidad", acusando a los funcionarios locales de no cooperar con las autoridades federales de inmigración.

Pero el alcalde de Jersey City, Steven Fulop, otro contendiente para la nominación demócrata, dijo que no está completamente convencido de que el partido demócrata siga perdiendo apoyo en Nueva Jersey. Cree que la carrera para gobernador será un referéndum sobre el actual gobernador Phil Murphy. La inmigración y la economía pueden influir en el pensamiento de algunos votantes hispanos, pero cómo se desarrollará eso es una incógnita.

"La comunidad latina es dos cosas en Nueva Jersey. Está creciendo significativamente, y es una pelota en el aire. No hay nadie que tenga una ventaja absoluta", observó.