París.- Nadar en el Sena es una atracción turística cada vez más popular en la capital francesa y una actividad imprescindible para los propios parisinos. Miles de personas han disfrutado de un chapuzón en el río desde que se abrieron tres sitios de baño públicos el mes pasado, los primeros en más de un siglo.

Se espera que las zonas de baño se llenen aún más con la llegada de una ola de calor a la región el martes. El servicio meteorológico francés, Meteo France, puso a París en “alerta máxima” por temperaturas que podrían alcanzar hasta 38º Celsius (100º Fahrenheit).

En la zona de Grenelle, al oeste de París, los visitantes nadan y toman el sol con una vista única de la Torre Eiffel, con pequeños peces nadando cerca de la superficie.

La calidad del agua se analiza a diario para cumplir con las regulaciones europeas. Nadar en el Sena era ilegal desde 1923, con algunas excepciones, debido a la contaminación y los riesgos que planteaba la navegación fluvial. Los nuevos lugares de baño son posibles gracias a una limpieza de 1.400 millones de euros (1.600 millones de dólares) que las hizo aptas para competiciones olímpicas el año pasado.

“Imagínate”, dijo Constanze Martens, una turista de México. “Nadar con vistas a la Torre Eiffel y en agua pura natural, limpia, segura, y con toda esta gente encantadora también. Hay gente de todas las edades”.

El lunes, la temperatura del agua en el Sena era de 22º C (71º F).

“Está bastante caliente, más caliente que el mar, lo cual fue bastante sorprendente, y es muy agradable”, dijo Elisabeth Lorin, de Montreuil, un suburbio oriental de París.

Hasta finales de agosto, las zonas de baño estarán abiertas de forma gratuita en horarios programados para cualquier persona mayor de 10 o 14 años, según la ubicación. Los detalles están en la web del ayuntamiento de París, también en inglés. Cada nadador debe llevar una boya amarilla atada a la cintura por razones de seguridad. Hay vestuarios con taquillas.

El recinto recibe entre 800 y 1.200 visitantes por día, con un límite de 200 personas de forma simultánea, dijo el gerente de las instalaciones de Grenelle, Yann Forêt.

El teniente alcalde de París, Pierre Rabadan, dijo la semana pasada que más de 40.000 personas habían nadado en las zonas de baño desde su apertura el 5 de julio. Y eso a pesar de casi dos semanas de cierres debidos principalmente a las lluvias, que aumentan la contaminación del agua río arriba.

“Ahora mismo, la calidad del agua es excelente y tenemos condiciones óptimas con un clima cálido”, contó Rabadan a The Associated Press el lunes. Dijo que la decisión diaria de abrir los lugares de baño depende de las condiciones meteorológicas y de factores como el caudal del río y cualquier contaminación conocida.

Varios socorristas vigilan las zonas y, ocasionalmente, utilizan sus silbatos para recordar a los nadadores que no salten o salgan del perímetro. No se ha reportado ningún incidente importante, apuntó Rabadan.

Marina Gicquel, una socorrista de 22 años en Grenelle, dijo que la principal diferencia con una piscina es la corriente del río, además del agua turbia.

“Solo se ve la cabeza de la gente. Por eso son útiles las boyas”, afirmó Gicquel. “Y además es bastante profundo. Tiene de 3 a 5 metros (de 10 a 16 pies) de profundidad, por lo que la gente no encuentra apoyo”.

Algunos visitantes, como la australiana Thurkka Jeyakumar, se mostraban escépticos acerca de nadar en el Sena, citando el color turbio del agua y los problemas de bacterias.

Los niveles peligrosos de E.coli u otras bacterias aparecen durante períodos prolongados de lluvia, que saturan las tuberías, llevando aguas residuales sin tratar al río en lugar de a una planta de tratamiento. El año pasado, algunas competiciones olímpicas se retrasaron por esa razón.

Al final, Jeyakumar lo intentó porque perdió una apuesta.

"Por el momento, tengo que decir que fue mucho más agradable y limpio de lo que pensé que sería", manifestó. "¡Así que la apuesta salió bien!"