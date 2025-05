El Salvador: Arrestan por peculado a abogada de organización de derechos humanos

San Salvador.- La Fiscalía General salvadoreña informó el lunes el arresto de la abogada Ruth Eleonora López, de la reconocida organización de derechos humanos Cristosal, por un delito relacionado con un caso de corrupción que involucra al expresidente del Tribunal Supremo Electoral.

La Fiscalía acusa a López de haber colaborado en la “sustracción de fondos de las arcas del Estado” mientras trabajaba como asesora del extitular del tribunal electoral Eugenio Chicas.

A través de un comunicado, Cristosal denunció la captura de la abogada y la calificó como una “desaparición forzada de corta duración” dado que tras su detención “ni su familia, ni su equipo legal han logrado confirmar su paradero ni el centro de detención en el que se encuentra recluida”.

The Associated Press contactó a la Fiscalía para conocer el paradero de la abogada, pero no obtuvo respuesta mientras la Casa Presidencial no emitió ningún comentario. Tampoco respondieron los llamados los voceros de Cristosal.

Eleonora Alfaro, madre de la abogada capturada, exigió al presidente Bukele que ordene su liberación.

“Él es el que ha dado la orden de captura para mi hija, porque ella en algunos momentos ha hecho críticas a favor del pueblo y a favor de toda la sociedad salvadoreña. Y no es justo. No es justo que mi hija esté presa solo porque ha dado una opinión”, dijo Alfaro en conferencia de prensa en las oficinas de Cristosal.

Por su parte, el presidente de la organización, Noah Bullock, afirmó que la captura de su colega es “un ataque contra todo el movimiento de derechos humanos ”.

“No nos vamos a callar. Ruth no está sola y no vamos a descansar hasta que esté libre”, advirtió.

El director legal de Cristosal, Abraham Abrego, exigió al gobierno y a las autoridades policiales y fiscales, respetar la integridad de López y anunció que activarán mecanismos de denuncias en las Naciones Unidas, la Relatoría de Derechos Humanos y de Desapariciones Forzadas, así como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La red de radios comunitarias que integran la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), informó en X, antes Twitter, que López estaba recluida la cárcel conocida como “El Penalito” en la periferia de San Salvador, pero que había sido trasladada a un centro médico en privado en Santa Elena para un chequeo.

“Este no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia sistemática de criminalización contra quienes defienden los derechos humanos impulsada por el gobierno de Nayib Bukele”, afirmó la organización.

Actualmente la abogada ocupaba el cargo de jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal. La Fiscalía publicó en su cuenta en X que López fue capturada en su casa la noche del domingo.

López lidera un equipo que ha elaborado decenas de informes y análisis y ha presentado múltiples recursos legales relacionados con la corrupción gubernamental.

Cristosal sostuvo que el equipo que lidera López ha "documentado y denunciado reiteradamente la falta de respeto al debido proceso en El Salvador, así como el uso de las instituciones del Estado para reprimir voces criticas. También hemos evidenciado torturas, malos tratos y muerte en centro penales".

La organización exigió al Estado salvadoreño que “garantice la integridad física y el debido proceso” de López e hizo un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos "para que rompan el silencio y actúen con contundencia. La democracia y los derechos humanos no se defienden solos”.

Luego de ser presidente del tribunal electoral, Chicas se desempeñó como secretario de Comunicaciones de la Casa Presidencial durante el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2021) del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). También fue diputado del Parlamento Centroamericano.

Chicas fue capturado en febrero y está siendo procesado penalmente por el delito de enriquecimiento ilícito.

En noviembre de 2024 Chicas y su grupo familiar fueron condenados por la vía civil por enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2021.