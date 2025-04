El papa Francisco lideró la iglesia con humildad y sencillez

Foto: Associated Press

Ciudad del Vaticano.- Era un papa que comprendía el poder de un simple gesto: acariciar la cabeza deformada de un hombre en la Plaza de San Pedro, lavar los pies de un prisionero musulmán, arrodillarse para implorar a los líderes rivales de Sudán del Sur que hicieran la paz.

El papa Francisco encantó al mundo con esos conmovedores actos de amor, humildad e informalidad, comenzando con su primera aparición como pontífice en la logia de la Basílica de San Pedro con un notablemente normal "Buonasera" ("Buenas noches") a su multitud de seguidores abajo.

Francisco, el primer papa latinoamericano, murió el lunes a los 88 años. Fue solo un día después de que Francisco impartiera lo que se convertiría en su última bendición pública desde esa misma logia en Pascua. "¡Hermanos y hermanas, Feliz Pascua!" exclamó.

Sufría de una enfermedad pulmonar crónica después de que le extirparan parte de un pulmón cuando era joven. Ingresó al hospital Gemelli el 14 de febrero de 2025 por una crisis respiratoria que se convirtió en una neumonía doble, y a los 38 días se convirtió en la hospitalización más larga de su papado de 12 años. Después de su alta, Francisco guió a la Iglesia durante la temporada de Pascua y se despidió de los fieles con un paseo en su papamóvil por la Plaza de San Pedro después de la Misa de Pascua.

Después de esa primera noche lluviosa de su elección el 13 de marzo de 2013, Francisco hizo gestos aún mayores, como llevar a una docena de refugiados sirios a casa con él desde un campamento de refugiados griego. Tales acciones le ganaron una gran popularidad entre los progresistas y señalaron nuevas prioridades para el Vaticano después del a veces problemático papado del papa Benedicto XVI.

Pero Francisco pronto tuvo sus propios problemas y los conservadores se molestaron con su enfoque en los pobres y el medio ambiente, y su acercamiento a los católicos LGBTQ+, a expensas de predicar la doctrina católica. Algunos lo acusaron de herejía.

Su mayor prueba llegó cuando manejó mal un notorio caso de abuso sexual clerical en Chile en 2018. De repente, el escándalo que había fermentado bajo sus predecesores estalló de nuevo bajo su vigilancia y fue utilizado por los críticos para intentar debilitarlo.

Y luego, el papa amante de las multitudes y viajero del mundo de las periferias tuvo que navegar la realidad sin precedentes de liderar una religión universal a través de la pandemia de coronavirus desde una Ciudad del Vaticano cerrada.

Imploró al mundo que usara el COVID-19 como una oportunidad para repensar el marco económico y político que, según él, había enfrentado a ricos contra pobres y convertido a la Tierra en un "inmenso montón de basura".

"Nos hemos dado cuenta de que estamos en el mismo barco, todos nosotros frágiles y desorientados... todos llamados a remar juntos, cada uno de nosotros necesitando consolar al otro", declaró Francisco a una vacía Plaza de San Pedro en el apogeo del brote en marzo de 2020.

Sacudiendo la iglesia sin cambiar doctrinas fundamentales

Después de la sorpresiva renuncia y retiro de Benedicto, Francisco fue elegido con el mandato de reformar la burocracia vaticana desactualizada y sus finanzas, pero fue mucho más allá al sacudir la Iglesia misma sin cambiar nunca su doctrina fundamental.

Cuando se le preguntó sobre un sacerdote supuestamente gay, respondió: "¿Quién soy yo para juzgar?"

El comentario envió un mensaje de bienvenida a la comunidad LGBT+ y a aquellos que se sentían rechazados por una Iglesia que había enfatizado condiciones, reglas y propiedad sexual sobre el amor incondicional.

"Ser homosexual no es un delito", dijo a The Associated Press en 2023, pidiendo el fin de las leyes civiles que lo criminalizan. Un año después, aprobó bendiciones para parejas del mismo sexo.

En una línea similar y misericordiosa, Francisco cambió la posición de la Iglesia sobre la pena de muerte, declarándola inadmisible en todas las circunstancias. Y modificó su postura al decir que la mera posesión de armas nucleares, no solo su uso, era "inmoral".

En otros primeros, aprobó un acuerdo con China sobre las nominaciones de obispos que había desconcertado al Vaticano durante medio siglo, se reunió con un patriarca ruso y trazó nuevas relaciones con el mundo musulmán al visitar la Península Arábiga e Irak.

Reafirmó el sacerdocio masculino y célibe y defendió firmemente la oposición de la Iglesia al aborto, equiparándolo a "contratar a un sicario para resolver un problema".

Pero agregó a mujeres a roles importantes de toma de decisiones en el Vaticano y les permitió formalmente servir como lectoras y acólitas en las parroquias. Permitió que las mujeres votaran junto a los obispos en reuniones periódicas del Vaticano, tras quejas de larga data de que las mujeres hacen la mayor parte del trabajo de la Iglesia pero están excluidas de sus niveles más altos.

La hermana Nathalie Becquart, nombrada por Francisco para un alto cargo en el Vaticano, indicó que su legado era una Iglesia donde hombres y mujeres existen en una relación de reciprocidad y respeto.

"Se trataba de cambiar un patrón de dominación —del ser humano a la creación, de los hombres a las mujeres— a un patrón de cooperación", señaló Becquart, la primera mujer en ocupar un puesto de votación en un sínodo del Vaticano.

Un refugio para ‘todos’

Aunque Francisco no llegó a permitir que las mujeres fueran ordenadas, la reforma del voto fue parte de un cambio revolucionario en su énfasis sobre lo que la Iglesia Católica debería ser: un refugio para todos —"todos, todos, todos"— no solo para unos pocos privilegiados. Migrantes, pobres, prisioneros y marginados estaban en su mesa mucho más que presidentes o directores ejecutivos.

"Para el papa Francisco, siempre se trató de extender los brazos de la Iglesia para abrazar a todas las personas, no excluir a nadie", sostuvo el cardenal Kevin Farrell, a quien Francisco nombró camarlengo, el funcionario que toma el mando tras la muerte de un pontífice.

Francisco exigió a los obispos aplicar misericordia y caridad a sus rebaños, presionó a los líderes para proteger la creación de Dios del desastre climático y desafió a los países a acoger a aquellos que huyen de la guerra, la pobreza y la opresión.

Después de visitar México en 2016, Francisco dijo del entonces candidato estadounidense Donald Trump, que cualquiera que construya un muro para mantener fuera a los migrantes "no es cristiano".

Mientras que los progresistas estaban encantados con el enfoque de Francisco en el núcleo del mensaje de Jesús de misericordia y bienvenida para las almas marginadas, preocupó a los conservadores que temían que diluyera la enseñanza católica y amenazara la identidad cristiana de Europa y Estados Unidos. Algunos cardenales lo desafiaron abiertamente.

Francisco generalmente respondió al conflicto con su respuesta típica: el silencio.

Facilitó a los católicos obtener una anulación matrimonial y permitió a los sacerdotes absolver a mujeres que habían abortado. Dividió a la Iglesia al abrir el debate sobre temas como la homosexualidad y el divorcio, dando a los pastores margen de maniobra para discernir cómo acompañar a sus rebaños en lugar de imponerles reglas estrictas.

"Veo claramente que lo que más necesita la Iglesia hoy es la capacidad de sanar heridas y calentar los corazones de los fieles", dijo a una revista jesuita en 2013. "Veo a la Iglesia como un hospital de campaña después de la batalla".

Un guiño a San Francisco de Asís

Francisco vivía en el hotel del Vaticano en lugar del Palacio Apostólico, usaba sus viejos zapatos ortopédicos y no los mocasines rojos del papado, y daba ejemplo a las clases clericales usando autos compactos. No era un truco.

Si su elección como el primer papa latinoamericano y primer jesuita no fuera suficiente, Francisco también fue el primero en nombrarse a sí mismo en honor a San Francisco de Asís, el fraile del siglo XIII conocido por su simplicidad personal, un mensaje de paz y cuidado por los marginados de la sociedad y la naturaleza.

Francisco buscó a aquellos que sufren: los desempleados y enfermos, los discapacitados y sin hogar, los ancianos y encarcelados. Esos encuentros proporcionaron imágenes conmovedoras de su papado, como en 2013, cuando abrazó a un hombre con neurofibromatosis, la condición asociada con el "Hombre Elefante", Joseph Carey Merrick.

"Siempre hemos sido marginados, pero el papa Francisco siempre nos ayudó", manifestó Coqui Vargas, una mujer transgénero cuya comunidad romana forjó una relación única con Francisco durante la pandemia.

Y él mismo sufrió: Parte de su colon fue removido en 2021 y necesitó más cirugía en 2023 para reparar una hernia dolorosa y eliminar tejido cicatricial intestinal. Para 2022, usaba regularmente una silla de ruedas y un bastón debido a malas rodillas y episodios de bronquitis.

Sus prioridades también informaron sus viajes: Su primer viaje fuera de Roma como papa fue a la isla italiana de Lampedusa, entonces el epicentro de la crisis migratoria de Europa. Consistentemente visitó países pobres donde los cristianos eran a menudo minorías perseguidas, en lugar de centros del catolicismo global.

El obispo Marcelo Sánchez Sorondo, amigo de Francisco y compatriota argentino, indicó que la preocupación por los pobres y los desfavorecidos formó el núcleo de su pontificado, basado en las Bienaventuranzas —las bendiciones bíblicas que Jesús pronunció en el Sermón del Monte para los mansos, los misericordiosos, los pobres de espíritu y otros.

"¿Por qué son las Bienaventuranzas el programa de este pontificado? Porque fueron la base del propio programa de Jesucristo", expresó Sánchez.