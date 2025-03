El papa Francisco escribe una carta desde el hospital

Foto: Associated Press

Roma.- El papa Francisco afirmó en una carta publicada este martes que su prolongada enfermedad le ha ayudado a ver de forma más clara el absurdo de la guerra, mientras su principal colaborador desestimaba cualquier sugerencia de renuncia y se avanzaban los planes para su reunión del 8 de abril con el rey Carlos III de Inglaterra.

El diario italiano Corriere della Sera publicó una carta al director de Francisco, firmada y fechada el 14 de marzo desde el hospital Gemelli de Roma, donde el pontífice de 88 años está ingresado desde el 14 de febrero por una compleja infección pulmonar y neumonía bilateral.

En la misiva, Francisco afirmó que la diplomacia y las organizaciones internacionales necesitaban “sangre nueva y credibilidad”. Y dijo que su propia enfermedad también le había dado claridad sobre algunas cosas, como ver a la guerra "aún más absurda".

“La fragilidad humana, en efecto, tiene el poder de hacernos más claros sobre lo que dura y lo que pasa, sobre lo que nos hace vivir y lo que mata”, escribió.

Respondiendo a una carta del director del periódico, Luciano Fontana, Francisco también instó al director y a todos los periodistas a sentir “la importancia de las palabras”.

“Nunca son sólo palabras: son hechos que construyen entornos humanos. Pueden conectar o dividir, servir a la verdad o servirse de ella.”, escribió. “Debemos desarmar las palabras, para desarmar las mentes y desarmar la Tierra”.

Francisco ha registrado ligeras mejoras en su salud y el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, desestimó cualquier sugerencia de que el papa pudiera renunciar.

“Absolutamente no”, dijo Parolin a los periodistas el lunes. Parolin ha visitado a Francisco dos veces durante su hospitalización, la más reciente el 2 de marzo, y dijo que encontró a Francisco mejor en esa ocasión que en su primera visita, el 25 de febrero.

También el martes, Francisco recibió una ovación de pie en el Senado italiano, después de que la primera ministra Giorgia Meloni envió sus saludos y dijera que “no solo esta cámara, sino todo el pueblo italiano” desea al papa una recuperación completa “lo antes posible”.

Meloni, quien fue la primera persona ajena a la Santa Sede en visitar al papa después de su hospitalización, dijo que “incluso en un momento difícil, su fortaleza y guía se han sentido”.

Ahora Francisco puede pasar parte del día sin altos flujos de oxígeno y utilizar solamente oxígeno suplementario ordinario suministrado por un tubo nasal, informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Los médicos también están tratando de reducir el tiempo que utiliza una máscara de ventilación mecánica no invasiva por la noche, para forzar a sus pulmones a trabajar más.

Si bien esos son “ligeros avances”, el Vaticano aún no ha dado un calendario sobre cuándo podría ser dado de alta. Dicho esto, el Palacio de Buckingham anunció el lunes que el rey Carlos III tenía previsto reunirse con Francisco el 8 de abril en el Vaticano.

Tales visitas de estado siempre se organizan en estrecha colaboración con la oficina de Parolin, lo que sugiere que la Santa Sede cree que el papa estará de regreso en casa para entonces, salvo contratiempos.

Mientras tanto, el Vaticano publicaba algunos detalles sobre la primera fotografía de Francisco que se había divulgado desde su hospitalización. La imagen, tomada el domingo desde atrás, mostraba a Francisco sentado en su silla de ruedas en su capilla privada en oración sin ningún indicio de tubos nasales.

La foto, que muestra a Francisco vistiendo una estola morada de Cuaresma, siguió a un mensaje de audio que Francisco grabó el 6 de marzo en el que dio las gracias por sus oraciones, con voz suave y trabajosa.

El conjunto de comunicaciones sugería que Francisco controla muy de cerca cómo sigue el público su enfermedad para evitar que se convierta en un espectáculo. Aunque muchos en el Vaticano han señalado a la larga y pública batalla de san Juan Pablo II contra la enfermedad de Parkinson y otros males como una señal humilde de su disposición a mostrar sus fragilidades, otros la criticaron como excesiva y glorificadora de la enfermedad.

La imagen ciertamente tranquilizó a algunos fieles que acudieron al Gemelli a orar por Francisco, quien se recupera en la suite del décimo piso reservada para los papas.

“Después de un mes de hospitalización, por fin una foto que puede asegurarnos que sus condiciones de salud son mejores”, dijo el reverendo Enrico Antonio, un sacerdote de Pescara.

En el Vaticano, la hermana Mary, una monja de Kenia, dijo que pensaba que “se ve genial”.

“La situación era muy crítica. Pero ahora, al ver la foto, me hace sonreír. Me hace sentir mejor”, dijo. “Incluso me hace sentir más segura de que la Iglesia sigue adelante, de que nuestro papa puede volver a nosotros”.

Pero Benedetta Flagiello, de Nápoles, que estaba visitando a su hermana, ingresada en el Gemelli, se preguntó si la foto era real.

“Porque si el papa puede sentarse un momento sin una máscara, sin nada, ¿por qué no miró por la ventana en el décimo piso para que lo vieran todos?”, preguntó. “Si recuerdas a nuestro viejo papa (Juan Pablo II), no podía hablar, pero se presentaba”.