El papa está estable pero seguirá usando máscara respiratoria: Vaticano

Roma.- El papa Francisco se encontraba en condición estable este martes y respirando solo con la ayuda de oxígeno suplementario tras crisis respiratorias un día antes, pero reanudará el uso de una máscara de ventilación por la noche, informó el Vaticano.

En su nueva actualización, el Vaticano indicó que Francisco no tuvo más episodios respiratorios durante un día que pasó orando, descansando y recibiendo fisioterapia respiratoria.

Los médicos dijeron que le volverían a colocar la máscara de ventilación mecánica no invasiva mientras duerme, pero que durante el día solo estaba utilizando flujos altos de oxígeno suplementario.

Los médicos afirmaron que su pronóstico sigue siendo reservado, lo que significa que el pontífice no está fuera de peligro.

El papa de 88 años, que padece una enfermedad pulmonar crónica y le fue removida parte de un pulmón cuando era joven, se despertó después de haber dormido toda la noche, según el Vaticano. El hecho de que Francisco ya no necesitara la máscara la mañana del martes fue un signo de cierta mejoría tras las crisis que obligaron a los médicos a extraer “cantidades copiosas” de moco de sus pulmones.

En un parte previo, el Vaticano indicó que la mañana del martes, Francisco ya no necesitaba usar la máscara de ventilación mecánica no invasiva que cubre su nariz y boca para bombear oxígeno a sus pulmones y solo estaba recibiendo oxígeno suplementario a través de un tubo nasal.

Francisco sufrió dos crisis respiratorias un día antes. Los médicos realizaron dos broncoscopias, en las que se envió un tubo con cámara a sus vías respiratorias con un succionador en la punta para extraer líquido. El papa permaneció alerta, orientado y cooperó con el personal médico durante las crisis, según el Vaticano.

Su equipo médico no ha proporcionado una actualización en persona sobre su condición desde el 21 de febrero, lo que es un signo de la naturaleza fluctuante de su hospitalización, la más larga de sus 12 años de papado.

El tratamiento de Francisco se produce mientras el Vaticano se prepara para la Cuaresma, el período solemne que conduce a la Pascua el 20 de abril. De hecho, se ha designado a un cardenal para que ocupe el lugar de Francisco esta semana en el Miércoles de Ceniza, que abre la Cuaresma con un servicio y una procesión tradicionales en Roma. El papa también debía asistir a un retiro espiritual este próximo fin de semana con el resto de la jerarquía de la Santa Sede.

El martes, el Vaticano informó que el retiro se llevaría a cabo sin Francisco, pero en “comunión espiritual” con él. El tema, seleccionado semanas antes y mucho antes de que Francisco se enfermara, era “Esperanza en la vida eterna”.

El doctor John Coleman, un médico de cuidados críticos pulmonares en Northwestern Medicine en Chicago, explicó que los episodios respiratorios del lunes eran más preocupantes que el último del viernes, en el que Francisco tuvo un ataque de tos, inhaló algo de vómito y fue colocado en la ventilación mecánica no invasiva durante un día.

El uso de broncoscopias refleja un nivel preocupante de moco y flema en los pulmones, indicó Coleman. “El hecho de que tuvieran que entrar y removerlo manualmente es preocupante, porque significa que no está limpiando las secreciones por sí mismo”, comentó.

“Está dando pequeños pasos hacia adelante y luego retrocede”, declaró Coleman, quien no está involucrado en el cuidado de Francisco.

Francisco, que no es físicamente activo, usa una silla de ruedas y tiene sobrepeso, ha estado recibiendo fisioterapia respiratoria para intentar mejorar su función pulmonar. La acumulación de secreciones en sus pulmones es signo de que no tiene el tono muscular suficiente para toser con la suficiente fuerza como para expulsar el líquido.

Los médicos a menudo utilizan ventilación no invasiva para evitar la intubación o el uso de ventilación mecánica más invasiva. Francisco no ha sido intubado durante esta hospitalización. No está claro si ha proporcionado alguna instrucción sobre los límites de su atención si su condición se deteriora gravemente o pierde la conciencia.

La enseñanza católica sostiene que la vida debe ser defendida desde la concepción hasta la muerte natural. Insiste en que los pacientes crónicamente enfermos, incluidos aquellos en estados vegetativos, deben recibir atención “ordinaria” como hidratación y nutrición, pero la atención “extraordinaria” o desproporcionada puede ser suspendida si ya no es beneficiosa o solo prolonga una vida precaria y dolorosa.

Francisco articuló esto en un discurso de 2017 en una reunión del grupo de reflexión sobre bioética del Vaticano, la Academia Pontificia para la Vida. Sentenció que no hay “obligación de recurrir en todas las circunstancias a cada posible remedio”. Agregó: “Así se hace posible una decisión que se califica moralmente como la retirada de un ‘tratamiento excesivo’”.

El arzobispo Vincenzo Paglia, quien dirige la academia que ayuda a articular la posición de la Iglesia Católica sobre la atención al final de la vida, sostuvo que Francisco es como cualquier otro católico y seguiría la enseñanza de la Iglesia si llegara a ese punto.

“Hoy el papa nos está dando una enseñanza extraordinaria sobre la fragilidad”, afirmó a los periodistas el lunes. “Hoy el papa, no a través de palabras sino con su cuerpo, nos está recordando a todos nosotros, a nosotros los ancianos para empezar, que todos somos frágiles y, por lo tanto, necesitamos cuidar unos de otros”.