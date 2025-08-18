'El Mayo' Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU

Ismael “El Mayo” Zambada planea declararse culpable de los cargos de narcotráfico que enfrenta en la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, durante su próxima audiencia programada para el 25 de agosto.

Según documentos judiciales, Zambada aprovechará esa comparecencia ante el juez Brian M. Cogan —quien también juzgó a Joaquín “El Chapo” Guzmán— para modificar su declaración a “culpable”, como parte de un acuerdo con el gobierno estadounidense.

El cambio de declaración se da luego de que, el pasado 5 de agosto, el Departamento de Justicia anunciara que no buscará la pena de muerte contra Zambada, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y narcotráfico. Su abogado, Frank Pérez, había señalado que su cliente estaba dispuesto a declararse culpable siempre y cuando se excluyera la pena capital.

Zambada fue detenido en julio de 2024 al llegar a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, acompañado de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. “El Mayo” afirmó que fue engañado por Guzmán López para asistir a una reunión y posteriormente “secuestrado” para ser entregado a las autoridades estadounidenses. En febrero pasado, escribió al gobierno mexicano solicitando su repatriación con el fin de evitar la pena de muerte.

Con esta decisión, Zambada se suma a otros narcotraficantes mexicanos que negocian con la justicia estadounidense. Ovidio Guzmán, “El Ratón”, ya se declaró culpable tras un acuerdo, y Joaquín Guzmán también se encuentra en proceso de llegar a un arreglo. Ambos permanecen detenidos en Chicago.

El Fiscal General de EU, Merrick B. Garland, advirtió que Zambada enfrentaba la posibilidad de la pena máxima por “liderar una conspiración multimillonaria para inundar comunidades estadounidenses con narcóticos, incluyendo el mortal fentanilo”. El Cártel de Sinaloa es una de las seis organizaciones mexicanas que Estados Unidos ha clasificado como Organizaciones Terroristas Extranjeras.