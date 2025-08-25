'El Mayo' Zambada se declara culpable por décadas de narcotráfico en EU

Nueva York.- El excapo mexicano Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable este lunes en Brooklyn de cargos relacionados con su liderazgo durante décadas del cártel de Sinaloa y su papel en la introducción masiva de drogas como cocaína, heroína y fentanilo en Estados Unidos.

Zambada, señalado como cofundador del cártel mexicano, aceptó los cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continuada, que, según los fiscales, era responsable de la importación y distribución de grandes cantidades de narcóticos.

Estos cargos se derivan de su participación durante décadas al frente del cártel junto con el narcotraficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

El excapo aceptó declararse culpable tras el anuncio del Departamento de Justicia de que no solicitará la pena de muerte ni para Zambada ni para Rafael Caro Quintero, otro presunto narcotraficante mexicano de avanzada edad que enfrenta cargos en Estados Unidos.

Zambada fue detenido en julio de 2024, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Guzmán, después de que el avión en el que viajaban aterrizara en una pista privada de Nuevo México.