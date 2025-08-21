Rodanthe.- El huracán Erin azotó el jueves los Outer Banks de Carolina del Norte con fuertes vientos y olas que inundaron parte de la carretera principal y se adentraron bajo las casas frente a la playa, mientras la monstruosa tormenta comenzaba a alejarse lentamente de la costa.

Los meteorólogos predijeron que la tormenta alcanzaría su punto máximo el jueves y dijeron que podría recuperar fuerza y convertirse nuevamente en un huracán de categoría 3 o más, pero no se esperaba que tocara tierra a lo largo de la costa este antes de alejarse más hacia el mar.

Se anticiparon condiciones de tormenta tropical en partes de los Outer Banks y la costa de Virginia, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami. En Bermudas se advirtió a residentes y turistas que se mantuvieran fuera del agua, ya que se esperaban mares agitados hasta el viernes.

A medida que las bandas exteriores de Erin rozaban los Outer Banks, el agua se vertía sobre la ruta principal que conecta las islas barrera y un puñado de casas elevadas precariamente sobre la playa. El miércoles por la noche, las autoridades cerraron la Carretera 12 en la isla Hatteras a medida que aumentaba la marejada y las olas crecían. La carretera permaneció cerrada el jueves. La conexión de la isla Ocracoke con su terminal de ferry fue cortada.

Las autoridades predijeron que las mayores marejadas durante la marea alta aislarían pueblos y casas en los Outer Banks y generarían corrientes de resaca que amenazan la vida desde Florida hasta Nueva Inglaterra.

Las autoridades cerraron las playas para nadar el miércoles y jueves en la ciudad de Nueva York, y algunas otras en Nueva Jersey, Maryland y Delaware estaban vetadas temporalmente. Se pronosticaron inundaciones costeras moderadas y generalizadas para las áreas bajas de Long Island y partes de la ciudad de Nueva York.

Frente a Massachusetts, la isla Nantucket podría ver olas de más de diez pies (tres metros) esta semana. Pero la mayor amenaza seguía siendo a lo largo de los Outer Banks, donde los residentes de toda la vida no parecían demasiado preocupados.

"Recuerdo haber sacado canoas de mi patio delantero para ir a la escuela, así que no creo que vaya a ser tan malo", dijo Jacob Throne, quien vive en la isla Hatteras y trabaja para tiendas de surf.

A pesar de los cierres de playas en otros lugares, algunos nadadores continuaron ignorando las advertencias. Los rescatistas salvaron a más de una docena de personas atrapadas en corrientes de resaca el martes en Wrightsville Beach, Carolina del Norte, al día siguiente de que más de 80 personas fueran rescatadas.

Bob Oravec, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que incluso si alguien cree que sabe cómo manejar una corriente de resaca, no es seguro.

"Puedes estar tan al tanto como quieras", dijo. "Aún puede ser peligroso".

Una combinación de vientos feroces y enormes olas estimadas en unos 6,1 metros (20 pies) podría causar inundaciones costeras en muchas comunidades frente a la playa, advirtieron funcionarios de Carolina del Norte.

"Las condiciones peligrosas se pueden sentir lejos del ojo, especialmente con un sistema tan grande como Erin", dijo Will Ray, director de manejo de emergencias del estado.

Docenas de casas de playa ya desgastadas por la erosión crónica y las dunas protectoras podrían estar en riesgo, dijo David Hallac, superintendente de la Costa Nacional de Cabo Hatteras.

La mayoría de los residentes decidieron quedarse a pesar de las evacuaciones ordenadas en las Islas Hatteras y Ocracoke.

"Probablemente no nos quedaríamos si viniera directamente hacia nosotros", dijo Rob Temple, quien opera cruceros en velero en Ocracoke.

Su mayor preocupación era si la carretera principal se vería arrastrada y si los turistas y camiones de reparto podrían quedar aislados de la delgada franja de islas bajas, que son cada vez más vulnerables a las marejadas ciclónicas.

Erin se ha convertido en un sistema inusualmente grande y engañosamente preocupante, con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden a lo largo de 800 kilómetros, aproximadamente la distancia de la ciudad de Nueva York a Pittsburgh.

La madrugada del jueves seguía siendo un huracán de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de alrededor de 165 kilómetros por hora (105 millas por hora), dijo el Centro Nacional de Huracanes. Erin estaba a unos 330 km (205 millas) al este-sureste de cabo Hatteras y se movía hacia el norte-noreste a 28 km/h (17 mph).

El Centro Nacional de Huracanes también seguía dos perturbaciones tropicales lejos en el Atlántico que podrían evolucionar en tormentas con nombre en los próximos días. Con miles de millas de agua oceánica cálida, los huracanes conocidos como tormentas de Cabo Verde son algunos de los más peligrosos que amenazan a América del Norte.

Los científicos del clima dicen que los huracanes del Atlántico ahora tienen muchas más probabilidades de intensificarse rápidamente en tormentas poderosas y catastróficas, alimentadas por océanos más cálidos.