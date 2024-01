Él es 'El Fito', el criminal prófugo más buscado de Ecuador

Quito.- Ecuador conoce bien el nombre de “Fito”, pero no su paradero.

José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, pero también “el patrón” como se hace llamar en canciones en su honor, es el líder de la banda de “Los Choneros”, a la que atribuyen nexos con el cártel mexicano de Sinaloa, y el protagonista desde el domingo de una misteriosa desaparición a la que sobrevino una secuencia de actos violentos y la declaratoria del país en “conflicto armado interno”.

Las autoridades lo consideran uno de los principales y más peligrosos capos ecuatorianos del narcotráfico, pero se escapó presuntamente (ninguna voz oficial ha usado la palabra fuga) de su celda antes de que lo trasladaran a una prisión de máxima seguridad.

Macías nació en Manta hace 44 años en una ciudad costera de la provincia de Manabí, de donde surge también, de acuerdo con las autoridades, la agrupación delictiva ecuatoriana más poderosa, “Los Choneros”.

Poco se ha difundido de los orígenes humildes de “Fito” en Manta; más se sabe de su peligrosidad.

Su prontuariado es extenso. Robo, asesinato, homicidio, asociación ilícita, ingreso de artículos prohibidos, delincuencia organizada, tenencia de armas, atentado contra la vida, delito contra la propiedad y otros tipos delictivos más constan en un expediente judicial con una treintena de procesos en su contra, según el sistema de consultas de procesos judiciales.

Ahora, además, está entre los más buscados del Ecuador y se ofrece recompensa por información que ayude a dar con su paradero.

Pero para su madre, Marisol Villamar, es inocente. “A él lo investigan por todo. Lo acusan de vender droga, por robar carros y hasta de robar gallinas. Por todo lo que sucede en Manta desean responsabilizarlo”, se quejó en una entrevista que publicó el medio provincial El Diario de Manta en 2017.

Tras la muerte de José Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, en diciembre de 2020, Fito y Junior Roldán, alias “JR”, quedaron al mando de Los Choneros, pero este último fue asesinado poco después de salir de la cárcel. Ambas muertes dejaron en manos de "Fito" el liderazgo de esa estructura criminal, ahora calificada de “terrorista”.

La agrupación que, según autoridades, controla el paso de drogas por las costas del Pacífico, está vinculada al cartel mexicano de Sinaloa, a quienes ha brindado por décadas el servicio de seguridad y logística. Por ejemplo, aseguraba el paso de cargamentos de droga que provenía desde Colombia, atravesaban Manabí y Guayas y salían rumbo hacia Centroamérica en lanchas rápidas.

A los Choneros, organización que tuvo orígenes en la década de los 90, se le adjudican todo tipo de delitos como extorsiones, asesinatos, robos, secuestros, atentados y más.

Su expansión se ha dado en asociación con carteles internacionales, domina pabellones en los reclusorios, según información de la policía, y hasta 2020, cuando murió Rasquiña, controlaba a otros grupos delincuenciales. Pero la desaparición del líder inicial abrió una brecha sangrienta por la disputa del poder que ahora mantienen como bandas rivales a agrupaciones como Los Tiguerones, Los Lobos o Los Chonekillers, antes aliados.

Adolfo Macías cumple desde 2011 una condena de 34 años de prisión.

Su imagen es inconfundible: larga y abultada barba, melena ondulada, barriga sobresaliente y gran contextura. Le gusta ser observado, de ahí que no escondiera la serie de privilegios de los que gozaba en prisión. Por el contrario, los exponía en videos que circulaban en redes sociales, fotografías y hasta murales con su imagen dentro de las cárceles en una especie de desafío al Estado.

Fiestas, mujeres, objetos prohibidos como armamento, tecnología, licor, gallos de pelea, joyería o artículos suntuosos son algunos de los lujos que, según las numerosas requisas que las autoridades han hecho en los últimos años, tenía en la cárcel de la Regional, ubicada dentro de un complejo penitenciario en el que también se encuentra la Penitenciaria del Litoral, la cárcel más grande y peligrosa del país, en la ciudad de Guayaquil, unos 270 kilómetros al suroeste de la capital.

En ese centro, el ejercía el dominio junto a Los Choneros, según han reconocido las propias autoridades penitenciarias.

Hace pocos días, tras el presunto escape que dejó a las autoridades con el operativo listo para su traslado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en el mismo recinto carcelario, circularon imágenes de esa intervención policial que mostraban su celda y que más bien se asemejaba a un cuarto de hotel.

Una pintura enmarcada con su imagen lucía en la habitación. En ella viste con una toga, pues se graduó como abogado en la cárcel (según el registro inscrito en el portal de la Secretaría Nacional de Educación Superior), lo que contrastaba irónicamente con armas de fuego y dinero.

También hay otras pinturas artísticas, diseños, coloridas paredes, conexiones eléctricas para una televisión y un baño decorado con cerámica y accesorios.

El propio presidente Daniel Noboa cuestionó recientemente los privilegios de Fito en la cárcel al mencionar que en su “celda tienen más enchufes” que un hotel, “al menos cuatro”, mencionó. “Empecemos por el hecho de que no pueda haber un enchufe para cargar su celular, que no tengan un ‘router’ de internet adentro de su celda”, afirmó el presidente sobre lo que no debería pasar.

Desde la cárcel, “Fito” enviaba mensajes grabados a las autoridades y “al pueblo ecuatoriano”, decía el propio cabecilla en uno de sus videos. En el último difundido en julio de 2023, apareció rodeado de hombres armados y hasta acompañado de un policía, cuya participación admitió la institución aunque aseguró que fue coaccionada.

Anunció “una entrega voluntaria de armas”, en consonancia con un supuesto acuerdo de paz que desconoció el entonces gobierno de Guillermo Lasso.

Uno de los episodios más polémicos y que generó críticas al gobierno anterior fue la difusión de un videoclip de un corrido mexicano, cuya producción se atribuyó su hija y que contaba con escenas grabadas desde dentro de la prisión en las que Fito aparece juntos a otros reclusos. El organismo que controla las cárceles negó haber autorizado la filmación.

El denominado “corrido del león” inicia nombrándolo como “el patrón de los patrones”, “líder de Los Choneros” y “muy buena persona”. Se refiere a “Fito” como un “sufrido”, que soportó el secuestro de su hija y un atentado a su hijo, de los cuales salieron bien librados.

Su poder e influencia en el lado de la ilegalidad llevó a la fuerza pública a movilizarse con unos 4 mil hombres en agosto de 2023 para trasladarlo desde la Regional a la prisión de máxima seguridad de “La Roca”, donde permanecería aislado.

Pero la disposición del gobierno duró poco. Un mes más tarde, un juez dejó insubsistente la decisión y dispuso su retorno a la cárcel anterior, aduciendo que su vida corría peligro. Precisamente, el miércoles, el Consejo de la Judicatura anunció sanciones al juez por esa polémica decisión de septiembre de 2023.

En ese mismo año, una jueza extinguió cuatro procesos en contra de Macías, por robo, tenencia ilegal de armas y dos por delincuencia organizada.

Macías también fue mencionado varias veces por el candidato presidencial asesinado en agosto de 2023, Fernando Villavicencio, quien lo responsabilizaba de amenazas en su contra.

Su presunta fuga fue mencionada por las autoridades como “no ausencia” en su celda, dejando sin confirmar si efectivamente se escapó de prisión. No sería primera vez. Ya lo hizo en 2013, junto con su entonces aliado “Rasquiña”, pero fue recapturado.

El presidente Noboa dijo en una entrevista que Fito estaba en su celda al pasar lista el día anterior a las 7:00 de la tarde, aunque también admitió que “puede ser que falsificaran la lista”.

Lo cierto es que aún no saben dónde está. Las autoridades no pueden decir cuándo ni a qué hora desapareció.