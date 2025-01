El enfoque duro contra el crimen regresa a las capitales estatales de EU

Missouri.- Pocos minutos después de asumir el cargo este lunes, el nuevo gobernador de Missouri Mike Kehoe, emitió una serie de órdenes con el fin de combatir a la delincuencia, sumándose a una tendencia a nivel nacional.

Después de un período de leyes de sentencia más relajadas, la postura dura contra el crimen está sumando adeptos entre políticos de todo el país.

Republicanos y demócratas por igual promueven iniciativas contra el crimen a medida que inicia un nuevo año legislativo en los Capitolios estatales. Esto ocurre después de que los votantes de varios estados aprobaron medidas en las urnas en las que se imponen penas más estrictas a delitos que van desde los robos en tiendas hasta el tráfico de drogas.

Kehoe, un republicano que ganó sus elecciones por un amplio margen, tomó posesión del cargo al mediodía. Poco después anunció que emitió órdenes con el fin de capturar a fugitivos peligrosos, incrementar el salario de policías estatales veteranos y capacitarlos para asistir a las autoridades federales de inmigración. También dijo que ordenó que se recopilaran datos sobre el estatus migratorio de las personas que enfrentan cargos penales.

“Hay demasiados habitantes de Missouri que no se sienten a salvo y, en realidad, muchos de ellos no lo están", declaró Kehoe. “Cuando las personas temen por sus vidas y las de sus familias, no pueden ser productivas y no prosperarán”.

En algunos estados como Missouri, las medidas contra la delincuencia están entrelazadas con las labores para detener a quienes viven en el país sin autorización, una de las prioridades del presidente electo Donald Trump. Muchas también proponen penas más duras por traficar fentanilo, un opioide sintético al que cada año se le atribuyen miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Otras medidas van más allá. Hay quienes promueven sentencias más estrictas por delitos sexuales que involucran a menores de edad, crímenes violentos o grupos dedicados al robo en tiendas, los cuales han generado atención por los videos que circulan en redes sociales en los que se ve a grupos de ladrones que saquean comercios.

En Maryland, el senador estatal demócrata Ron Watson promueve una iniciativa que, según dijo, permitiría a los fiscales presentar cargos por delito grave contra todos los involucrados en un robo grupal si el valor de lo robado supera los mil 500 dólares, incluso si cada persona robó menos de eso.

Los criminales “se han vuelto descarados porque pueden salirse con la suya y prácticamente recibir una reprimenda”, dijo Watson. “Violento o no violento, un crimen es un crimen. Y ese crimen necesita ser castigado”.

Los crímenes relacionados con las drogas están en el blanco

El representante estatal de Utah, el republicano Matthew Gwynn, es uno de muchos legisladores que van contra quienes trafican fentanilo. Gwynn dijo que su proyecto de ley impondría penas más severas por vender grandes cantidades de fentanilo ilícito que por otras drogas como la heroína y la metanfetamina.

El gobierno federal y muchos estados se han distanciado de las políticas de la década de 1980, durante la cual se impusieron sentencias más duras por el tráfico de la cocaína en piedra que por la cocaína en polvo, a medida que los defensores de los derechos civiles apuntaban a un impacto desproporcionado en las minorías. Pero Gwynn, quien es jefe de policía de Roy, un suburbio de Salt Lake City, dijo que el incremento en las sentencias por delitos relacionados con el fentanilo están justificados.

“Creo que el fentanilo es casi terrorista por naturaleza debido a la cantidad de personas que puede llegar a matar”, declaró Gwynn.

Muchos tipos de crímenes aumentaron durante la pandemia de coronavirus. Más recientemente, las tasas de crímenes violentos y muchos delitos contra la propiedad han ido a la baja, aunque el robo en tiendas continúa por encima de los niveles previos a la pandemia, según el Consejo de Justicia Criminal, un grupo no partidista.

Pero la sensación de seguridad de las personas no necesariamente está vinculada con las estadísticas. Los crímenes de alto impacto como el ataque en Nueva Orleans durante el Año Nuevo, el prenderle fuego a una mujer en el metro de Nueva York o el asesinato a balazos del directivo de una compañía aseguradora frente a un hotel de la ciudad de Nueva York pueden afectar la percepción de la seguridad pública.

"Cuando ves crímenes al azar, descarados, eso hace que las personas se sientan vulnerables y deja entrever que existe una sensación de ilegalidad, de un colapso en las normas del comportamiento”, dijo Adam Gelb, presidente y director general del Consejo de Justicia Criminal.

“Muchas personas parecen pensar que las reformas de las últimas dos décadas se excedieron y que necesitan ser evaluadas”, agregó.

El crimen en la mente de los votantes

Casi 8 de cada 10 votantes del país dijeron que estaban “muy” o “algo” preocupados por la delincuencia en sus comunidades, según AP VoteCast, una encuesta de más de 120 mil votantes realizada durante las elecciones pasadas. El porcentaje que dijo estar muy preocupado fue superior a la tasa nacional en varios estados, como Luisiana, Mississippi, Nuevo México, Alabama y California.

Los votantes de California aprobaron por amplio margen una iniciativa electoral que convierte al robo en tiendas en un delito grave en caso de reincidencia e incrementa las penas por algunos delitos relacionados con drogas, incluidos algunos en los que el fentanilo está involucrado. La medida revocó partes de una ley progresista que fue aprobada por los votantes en 2014, la cual había reducido varios crímenes no violentos a delitos menores, incluidos los robos por un monto menor a los 950 dólares y algunos delitos por tráfico o posesión de drogas.

En Colorado, los votantes aprobaron en las urnas una iniciativa que extiende el tiempo que las personas deben cumplir en prisión antes de poder ser puestas en libertad condicional por ciertas categorías de asesinato, agresión, comportamiento sexual indebido, secuestro, incendio provocado, robo y robo a casa habitación.

Los votantes de Arizona aprobaron medidas que aumentan las penas por ventas de fentanilo y extienden a cadena perpetua obligatoria ciertos delitos de tráfico sexual infantil.

Leyes de sentencia indulgentes

Otros estados cambiaron de parecer apenas pocos años después de implementar leyes de sentencia más indulgentes.

La gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, firmó una medida que revoca una ley aprobada por los votantes en 2020 que había convertido la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras como la heroína, la cocaína y la metanfetamina en una sanción con una multa máxima de 100 dólares. El año pasado entró en vigor una nueva ley que establece que eso sea un delito menor punible con hasta seis meses de cárcel e impone penas más severas por vender drogas cerca de parques y otros lugares.

El gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, promulgó varias leyes contra la delincuencia el año pasado, incluidas sentencias más largas por robo de vehículos y crímenes relacionados con fentanilo, además de eliminar la libertad condicional para la mayoría de los delincuentes y la anulación de una ley implementada en 2016, bajo la cual se juzgaba a los adolescentes de 17 años como menores y no como adultos.

En Missouri, los legisladores aprobaron en 2014 una reforma a las leyes penales del estado, la cual redujo las posibles penas de prisión por algunos delitos no violentos relacionados con las drogas. En 2019, agregaron una ley que exime a algunos delincuentes no violentos de los requisitos de cumplir entre el 40 por ciento y el 80 por ciento de su tiempo en prisión, haciendo que cientos de personas fueran elegibles a liberación anticipada.

Este año, los legisladores de Missouri están a favor de distintas medidas contra el crimen, incluidos proyectos de ley enfocados en el fentanilo, los disturbios, el robo en tiendas y resistirse al arresto. Otras medidas fomentan el reclutamiento de más policías.

“Demasiadas familias de Missouri están siendo destrozadas por la violencia y el crimen”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Jon Patterson, en el primer día de sesión. “Nada es más perjudicial para el crecimiento de nuestro estado que los criminales que rondan nuestras calles con poco miedo a ser castigados”.