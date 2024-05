Ejército de Sudán repele ataque de paramilitares en Darfur

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

El Cairo.- El ejército de Sudán y grupos armados aliados repelieron el ataque de un grupo paramilitar y milicias árabes contra una importante ciudad en la región occidental de Darfur, dijeron el sábado autoridades y residentes.

El ataque del viernes es el más reciente perpetrado por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dominadas por árabes, contra el-Fasher, la capital de la provincia de Darfur del Norte, donde se refugian cientos de miles de personas, muchas de ellas tras huir de los combates en otras partes de Darfur.

Las FAR, que han estado en guerra con el ejército por más de un año, han acumulado fuerzas en los últimos meses para luchar por el control de el-Fasher, la última ciudad que mantiene el ejército en la región de Darfur.

El conflicto en Sudán comenzó en abril del año pasado, cuando las crecientes tensiones entre los líderes del ejército y las FAR derivaron en una lucha abierta en Jartum, la capital, y en otras partes del país.

El conflicto destrozó al país y puso a su población al borde de la hambruna. Produjo la muerte de más de 14 mil personas y lesionó a miles más en medio de reportes de violencia sexual generalizada y otras atrocidades que, según organismos de derechos humanos, equivalen a crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En Darfur se produjeron algunas de las peores atrocidades de la guerra, mientras las FAR tomaban el control de muchas ciudades y poblados de la región. Human Rights Watch dijo en un informe publicado la semana pasada que los ataques de las FAR son una campaña de limpieza étnica contra la población no árabe de la región.

Las FAR y sus aliados emprendieron el ataque contra el costado oriental de el-Fasher en las primeras horas del viernes y se enfrentaron con fuerzas militares y otros grupos armados que defendían la ciudad, afirmó la residente Amany Mohamed. Dijo que el ejército y las fuerzas aliadas repelieron el ataque.