Edmundo González suma apoyo en Panamá; deja en custodia actas electorales

Ciudad de Panamá.- A dos días de la toma de posesión en Venezuela, el líder opositor venezolano Edmundo González recibió este miércoles el aliento de varios líderes regionales y de venezolanos en el exilio a su alegada victoria electoral, mientras Nicolás Maduro perdió un respaldo clave luego de que el mandatario colombiano Gustavo Petro descartara ir a la posesión presidencial tras el arresto de un defensor de derechos humanos.

Apoyado por un grupo de exmandatarios de Latinoamérica y el Caribe, González se reunió temprano con el mandatario panameño José Raúl Mulino en la casa presidencial, donde tras el encuentro le entregó un cuadro con una fotografía de lo que afirmó son las actas de votación como prueba de su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Maduro fue declarado ganador en julio pasado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo colegiado de mayoría oficialista que afirmó sin presentar evidencias que el presidente venezolano obtuvo 6.4 millones de votos frente a 5.3 millones que recibió Edmundo González. La oposición recopiló y exhibió un 83.5 por ciento de las actas de votación como prueba de la victoria de González por 2 a 1 frente a Maduro, que fueron avaladas internacionalmente por observadores electorales como el Centro Carter o por la ONU.

“Se robaron las elecciones abiertamente, se robaron las actas, pero no contaban con la astucia de los venezolanos (que) estuvieron en el control de este proceso”, agregó González desde Panamá, quien ha dicho que irá a Venezuela a tomar posesión presidencial.

El opositor asistió a la firma de un documento con el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, que otorga a Panamá la custodia temporal de las actas originales con los resultados de esos comicios. “Son esas actas mi verdadera banda tricolor”, manifestó.

Y cerró su jornada con un encuentro en un teatro de un centro de convenciones con capacidad para 2 mil 800 personas que lució abarrotado de venezolanos portando banderitas de su país, más centenares que se quedaron afuera. “Este respaldo de ustedes hoy nos alienta a continuar en esta lucha para la cual sólo restan dos días”, señaló González.

Dijo que Venezuela "vive momentos muy complicados en estos tiempos producto del empecinamiento del régimen de aferrarse al poder a pesar de haber sido ampliamente derrotado en las elecciones”.

“Queremos manifestarle de manera clara que Panamá está con usted y con la legitimidad que usted representa”, le dijo Mulino al líder opositor, que salió del exilio en Madrid para realizar una gira hemisférica que ya lo llevó a Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Tiene previsto hacer una quinta parada en República Dominicana antes de la investidura presidencial el viernes.

Panamá fue uno de los primeros países latinoamericanos en exigir a las autoridades de Venezuela una revisión completa de las actas con los resultados electorales tras los comicios presidenciales de los que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro y decidió suspender las relaciones con Caracas hasta que eso ocurriera.

En Caracas, Maduro defendió el “derecho a existir de nuestra democracia frente a las amenazas y fanfarronerías externas e internas”.

“Declaran allá en Panamá y amenazan a Venezuela”, dijo Maduro en un acto televisado.

El mandatario venezolano expresó, además, en alusión a la amenaza de Donald Trump de recuperar el Canal de Panamá, que le gustaría ver al presidente panameño defender con valentía esa vía fluvial, con un coraje semejante al que “quiere demostrar para agredir a Venezuela. Eres un cobarde, presidente de Panamá”.

Agregó, mostrando una foto de González junto a varios exmandatarios latinoamericanos y exiliados dirigentes opositores en Panamá, “aquí están los que quieren asaltar el poder en Venezuela”.

El diplomático retirado, de 75 años, ha prometido que viajará a Caracas para tomar posesión, aunque sin dar detalles de cuándo ni cómo lo haría. Contra él hay una orden de arresto en relación con una investigación judicial.

Maduro también asegura que ganó en las urnas un tercer periodo de seis años a pesar de que nunca presentó las actas con los resultados exigidas por la comunidad internacional y se prepara para asumir en la Asamblea Nacional, bajo control oficialista.

Petro, uno de los mandatarios más cercanos a Maduro en la región, explicó el miércoles desde su cuenta de X, antes Twitter, que no asistirá a la posesión convocada por Maduro porque considera que las pasadas elecciones en Venezuela no fueron transparentes —tras pedir por meses que se publicaran las actas de votación—. “No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que éstas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas”, agregó.

Además, Petro reprochó la reciente detención de Carlos Correa, director de la organización local Espacio Público dedicada a la defensa de los comunicadores y la libertad de expresión, así como la de Enrique Márquez, exlegislador y excandidato presidencial opositor independiente.

“Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro”, señaló Petro al tiempo que aseguró que no pretende romper relaciones diplomáticas con Venezuela ni intervenir en “asuntos internos de ese país, sin invitación”.

Colombia formó parte junto a México y Brasil de un intento de mediación entre Maduro y la oposición que no dio frutos. España también anunció el miércoles que no enviaría a ningún representante a la investidura presidencial.

En sus actividades en Panamá, González estuvo acompañado de los exmandatarios Jorge Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Jorge Jamil Mauad (Ecuador), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá) y Mario Abdo Benítez (Paraguay).

González llegó a Panamá después de denunciar que su yerno Rafael Tudares fue secuestrado por encapuchados el martes cuando se dirigía a dejar a los dos nietos del dirigente opositor en la escuela en Caracas. “¡Fuerza hija! Estoy de corazón contigo, con mis nietos y con mi querido Rafael”, escribió en X el martes por la noche. “Mi yerno no ha aparecido, esto es una desaparición forzada. Por todos los secuestrados, los desaparecidos, los torturados, esta lucha también es por ustedes”, agregó.

Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano en Washington, dijo que ese tipo de actos de represión pueden indicar una debilidad que podría volverse en contra de Maduro.

“La clave son las Fuerzas Armadas”, apuntó Shifter en inglés a The Associated Press y agregó que la reciente caída del gobernante sirio Bashar Assad ha renovado las esperanzas de cambio de los venezolanos. “Estos regímenes son muy impredecibles y pueden caer en cualquier momento, incluso si parecen bastante fuertes".

Desde Panamá, Mulino también mencionó a González que hay una comunidad de venezolanos que está haciendo su vida en el país —se estima que hay cerca de 60 mil— pero que también de Venezuela procede más del 70 por ciento de los migrantes que cruzan irregularmente la inhóspita selva del Darién, en la frontera con Colombia, con rumbo a Estados Unidos. El año pasado cruzaron poco más de 300 mil, un 42 por ciento menos que el año anterior.

“Vamos a poner fin a esa pesadilla de los venezolanos en el exterior”, prometió González a los residentes venezolanos en el centro de convenciones Atlapa. “Yo estoy seguro que muchos de ustedes están aportando lo mejor de sí en este país que los acoge pero que en el fondo están deseosos de regresar a Venezuela”.

Afuera del centro de convenciones un grupo de venezolanos con banderitas de su país esperó el paso del líder opositor más temprano y entre ellos estaba Adriana Rodríguez, de 35 años, y quien llegó por la vía legal hace siete años con sus dos hijos desde la ciudad de Maracaibo huyendo de la prolongada crisis económica.

“Estamos emocionados porque sabemos que ésta va a ser la última dictadura en nuestro país y que Edmundo llevará la democracia”, dijo a AP Rodríguez. “Queremos libertad y no el hambre, la violencia y la represión brutal de la dictadura de Maduro”.