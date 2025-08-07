Dos policías estatales son baleados en Pensilvania

Pensilvania.- Dos policías estatales de Pensilvania fueron baleados este jueves por la mañana, informó el gobernador de Filadelfia, Josh Shapiro.

"Hace aproximadamente una hora en el condado de Susquehanna, dos policías estatales fueron baleados. Lori y yo estamos orando por esos agentes", expresó Shapiro en un evento fuera de Filadelfia.

"Quiero que sepan que he comunicado con el (Christopher Paris, comandante de la Policía Estatal de Pensilvania). Él está en la escena. Es una situación activa y al concluir este evento planeo dirigirme allí personalmente".

Un portavoz de la policía estatal, el agente Logan T. Brouse, indicó que el suceso ocurrió en el noreste de Pensilvania, a lo largo de la Ruta 171 cerca del pueblo de Thomson, que está a unos 262 kilómetros (unas 163 millas) al norte de Filadelfia.

El senador Dave McCormick indicó en una publicación en redes sociales que estaba monitoreando la situación en desarrollo. También se solidarizó con los agentes baleados.

"Dina y yo estamos orando por nuestros valientes policías estatales en el condado de Susquehanna y monitoreando la situación de cerca a medida que surgen más detalles", publicó McCormick.

El representante estadunidense Rob Bresnahan dijo en X que estaba “aliviado de escuchar que se espera que los agentes involucrados en el incidente de hoy en el municipio de Thompson estén en condición estable”.