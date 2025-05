Donald Trump confirma que ofreció a Claudia Sheinbaum enviar tropas a México

Foto: Associated Press

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó que ha llegado a ofrecer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el ingreso a México de tropas del ejército de su país para realizar labores de combate al narcotráfico. De igual manera, corroboró las declaraciones de la mandataria, quien declinó el ofrecimiento al argumentar la inviolabilidad del territorio nacional.

Después de haber pasado el fin de semana en Mar-a Lago, el mandatario de los Estados Unidos dio una serie de declaraciones ante los medios de comunicación. En el espacio, aseguró que las declaraciones de la presidenta de México, a quien catalogó como una “mujer encantadora”, sobre el ofrecimiento son ciertas.

“Es cierto, totalmente, porque deben serlo (las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre el ofrecimiento). Son gente horrible que ha estado matando gente a diestra y siniestra, que han hecho una fortuna vendiendo drogas y destruyendo a nuestra gente”, mencionó ante los micrófonos presentes en el avión presidencial.

En otro momento de la declaración, Trump aseguró que si México quisiera ayuda para realizar labores de combate al crimen organizado “nos sentiríamos honrados de ir y hacerlo”. No obstante, las palabras del mandatario se tornaron más hostiles al asegurar que Sheinbaum Pardo teme a los cárteles.

“Le tiene tanto miedo a los cárteles que no puede caminar así que ¿sabes? esa es la razón. Creo que es una mujer encantadora. La presidenta de México es una mujer encantadora pero le tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad", continuó ante los micrófonos.

Cabe recordar que The Wall Street Journal dio a conocer que el mandatario de los Estados Unidos ha intensificado su presión sobre el gobierno de México para permitir la entrada de sus tropas al territorio. Según mencionó el medio, tiene la intención de realizar labores de combate al narcotráfico.

Un día después, durante la inauguración de la Universidad para el Bienestar sede Parque Ecológico Lago de Texcoco, la mandataria habló sobre el reporte y dio detalles sobre la conversación.

“Quiero decir que es verdad, que en algunas de las llamadas (pero no así como lo menciona) dijo: ‘¿En qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle’ ¿Y saben qué le dije? ‘No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende; la soberanía se ama y se defiende. No hace falta; se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro”, dijo Claudia Sheinbaum.

Desde su ingreso, Donald Trump ha aumentado la vigilancia militar en la frontera con México a través del despliegue de tropas en tierra, aunque también con vuelos de reconocimiento. Ante la situación, la mandataria mexicana he reiterado su intención de colaborar con el gobierno estadounidense, aunque sin permitir su ingreso al territorio.