Detienen a sospechoso tras incendio en residencia del gobernador de Pensilvania

Harrisburg.- Un hombre escaló por una cerca de seguridad en medio de la noche, eludió a la policía e irrumpió en la mansión del gobernador de Pensilvania, donde provocó un incendio que causó un daño significativo y obligó al gobernador Josh Shapiro, a su familia e invitados a evacuar rápidamente el lugar, informaron las autoridades.

El sujeto, quien fue capturado más tarde, enfrentará cargos de intento de asesinato, terrorismo, incendio provocado agravado y agresión agravada, indicaron las autoridades.

Shapiro dijo que él, su esposa, sus cuatro hijos, dos perros y la otra familia con la que celebraron la Pascua judía en la residencia el sábado fueron despertados por policías estatales alrededor de las 2 de la mañana del domingo. Fueron evacuados y los bomberos sofocaron el incendio, señalaron las autoridades. Nadie resultó herido.

Durante una conferencia de prensa el domingo frente a una visiblemente dañada ala sur de la residencia del gobernador, el coronel de la Policía Estatal de Pensilvania, Christopher Paris, identificó al sospechoso como Cody Balmer, de 38 años y originario de Harrisburg.

Shapiro afirma que no se dejará intimidar

Paris enfatizó que la investigación continúa. Las autoridades no revelaron el motivo, pero Shapiro, quien es considerado como un posible candidato a la Casa Blanca por el Partido Demócrata en 2028, asegura que no se dejará intimidar.

Shapiro expresó que si Balmer trataba de impedir que hiciera su trabajo, entonces trabajará más duro, y agregó que Balmer no lo detendrá de practicar su fe.

“Anoche, mientras estábamos en el comedor de Estado, contábamos la historia de la Pascua” y la historia del éxodo judío de la esclavitud, relató. “Me niego a quedar atrapado por las ataduras que alguien intentó ponerme al atacarnos como lo hicieron anoche. Me niego a permitir que alguien con intenciones malvadas como estas me impida hacer el trabajo que amo".

Policía: El sospechoso saltó una cerca e irrumpió en la residencia

Según las autoridades, el sospechoso saltó una cerca de casi 2.1 metros (7 pies) de altura que rodea la propiedad, eludió a los policías que sabían que había un intruso y entró por la fuerza en la residencia antes de prenderle fuego.

El teniente coronel de la policía, George Bivens, dijo que Balmer tenía un dispositivo incendiario casero —no describió de qué tipo— y parecía haber sido cuidadosamente planeado. Estuvo dentro de la residencia durante cerca de un minuto antes de escapar, detalló Bivens.

Bivens destacó que Balmer fue arrestado en el lugar poco más tarde. Las autoridades no revelaron si Balmer cuenta con un abogado o dónde estaba detenido, y personas que se cree que son sus familiares no respondieron o devolvieron llamadas en busca de comentarios.

“Debemos ser mejores”, afirma Shapiro.

Shapiro dijo que el incendio se inició en la misma habitación en donde él y su familia celebraron la Pascua con un seder con miembros de la comunidad judía de Harrisburg la noche del sábado.

“Aún no conocemos el motivo específico de esta persona,” dijo Shapiro en la conferencia de prensa. “Pero sí sabemos algunas verdades. Primero que nada: Este tipo de violencia no está bien. Este tipo de violencia se ha vuelto demasiado común en nuestra sociedad. Y no me importa un comino si viene de un lado en particular o del otro, dirigido a un partido en particular o a otro o a una persona en particular o a otra. No está bien, y tiene que parar. Debemos ser mejores”.

El incendio causó graves daños al interior de una enorme sala que a menudo se usa para recibir a multitudes y para exhibiciones de arte. Unas enormes ventanas con vista al sur y al oeste estaban completamente destruidas y había vidrios rotos extendidos sobre los senderos. Además, se podían ver las puertas estaban abiertas y con daños por el fuego. Los paneles de las ventanas y el ladrillo alrededor de puertas y ventanas estaban ennegrecidos por el fuego.

En el interior, se podía ver un piano carbonizado, mesas, paredes, platos de buffet de metal y otros objetos.

Agencias prometen ayuda

Shapiro,destacó que el Departamento de Justicia, el FBI y la oficina del fiscal federal se comprometieron a asistir en la investigación, y que además recibió varios mensajes de apoyo de muchas personas, incluidos algunos gobernadores.

La policía seguía en el lugar la tarde del domingo y los investigadores analizaban los daños en el interior de la residencia, la cual estaba acordonada. Un agente acompañado de un perro adiestrado recorrían la zona fuera de una cerca de hierro y posteriormente los detectives cortaron un tramo de la parte superior de la cerca en el lado sur de la residencia. La envolvieron en plástico negro y la llevaron a un vehículo.

Shapiro pasa parte de su tiempo en la mansión que ha albergado a los gobernadores del estado desde su construcción en la década de 1960 y otra parte en una residencia en Abington, a unos 160 kilómetros (100 millas) al este. El gobernador publicó el sábado en redes sociales una fotografía del seder de Pascua de la familia en la residencia.

“Gracias a Dios que el gobernador Shapiro y su familia no resultaron heridos en este ataque,” publicó el vicepresidente JD Vance en la red social X. “Realmente un acto de violencia repugnante, y espero que quien lo hizo sea llevado rápidamente ante la justicia.”

El exgobernador de Pensilvania, el republicano Mark Schweiker, calificó el ataque como un “despreciable acto de cobardía” y expresó su esperanza de que los habitantes de Pensilvania lo acompañen a él y a su esposa a orar por los Shapiro.

El exgobernador Tom Ridge, también republicano, dijo que las imágenes de los daños en la residencia donde vivió durante ocho años junto a su familia eran “desgarradoras” y dijo que el ataque fue impactante.

“Quien sea responsable de este ataque, tanto a la familia Shapiro como a nuestra comunidad, debe rendir cuentas”, sentenció Ridge.