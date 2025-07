Detienen a funcionario salvadoreño con 60 mil dólares ocultos en Honduras

Foto: Associated Press

Tegucigalpa.- La policía de Honduras detuvo este jueves a un funcionario del gobierno salvadoreño cuando trataba de ingresar al país vía terrestre con 60 mil dólares escondidos en el vehículo en el que se movilizaba.

El detenido es el presidente del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes de El Salvador (Inabve), Juan Alberto Ortiz, de 42 años, quien viajaba en una camioneta gris.

Ortiz es el secretario departamental del partido oficialista Nuevas Ideas, de Bukele, en el departamento de La Unión, fronterizo con Honduras. Y fue inscrito como afiliado para la fundación de esa organización política en 2018.

The Associated Press pidió comentarios sobre la detención de Ortiz a la Casa Presidencial de El Salvador sin obtener respuesta al momento.

El funcionario fue capturado por agentes de la policía antidrogas en la aduana de El Amatillo, en el sureño departamento de Valle, tras realizar una inspección en su vehículo y encontrar la suma de dinero.

Se le acusa por el delito de lavado de activos, según informó la policía de Honduras en un comunicado.

Según el informe policial, el detenido tiene doble nacionalidad hondureña-salvadoreña. Es originario del municipio de Puerto Cortés, en el departamento de Cortés de Honduras, y reside en El Salvador, en San José de la Fuente, La Unión.

En agosto de 2021, Bukele lo nombró presidente del Inabve. Desde enero de 2023 también ejerció —hasta diciembre del año pasado— como titular de la junta directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado.

La portavoz de la Policía Antidrogas, inspectora María José Pagoada, dijo a The Associated Press, que el sospechoso llevaba el dinero en una caja de cartón color blanco y que no pudo justificar la procedencia del efectivo, por lo que se procedió a su detención.

“Fueron decomisados 600 billetes de 100 dólares, equivalentes a 60 mil dólares, el vehículo en el que se transportaba y dos teléfonos celulares”, agregó Pagoada.

En las próximas horas, será trasladado a Tegucigalpa, capital de Honduras, para continuar el proceso en su contra. El detenido y las evidencias incautadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía especial contra el crimen organizado, a través de la sección de lavado de activos.

La Ley especial contra el lavado de activos establece que toda persona nacional o extranjera que entre o salga del país debe declarar cualquier suma de dinero en efectivo o títulos valores que exceda de los 10 mil dólares o su equivalente en otra moneda.

La omisión de esa declaración permite el decomiso inmediato