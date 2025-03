Detienen a alcalde de Estambul por presunta corrupción y lazos con terrorismo

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Estambul.– La policía turca arrestó el miércoles al alcalde de Estambul, un popular líder opositor y rival clave del presidente, Recep Tayyip Erdogan, junto con varias otras figuras prominentes, dentro de investigaciones sobre presunta corrupción y vínculos con el terrorismo. Era una escalada drástica en la represión del gobierno contra la oposición y las voces disidentes en Turquía.

La agencia estatal Anadolu informó que los fiscales emitieron órdenes de arresto para el alcalde, Ekrem Imamoglu, y unas 100 personas más. Entre los detenidos se encontraba un cercano colaborador de Imamoglu, Murat Ongun.

Las autoridades cortaron varias calles en Estambul y prohibieron las manifestaciones en la ciudad durante cuatro días en un aparente esfuerzo por prevenir protestas tras el arresto. La televisora privada NTV informó que dos alcaldes de distritos de Estambul estaban entre los detenidos.

Los críticos dicen que la represión sigue a derrotas significativas del partido gobernante de Erdogan en las elecciones locales del año pasado, en medio de crecientes llamados a elecciones nacionales anticipadas. Los funcionarios del gobierno insisten en que los tribunales operan de manera independiente y rechazan las afirmaciones de que las acciones legales contra opositores destacados tienen motivaciones políticas.

“Enfrentamos una gran tiranía, pero quiero que sepan que no me desanimaré”, dijo Imamoglu más temprano en el día, en un mensaje de video publicado en las redes sociales.

Alemania criticó los arrestos. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Sebastian Fischer, describió las detenciones como “un serio revés para la democracia”.

El trasfondo

Erdogan, un populista con tendencias cada vez más autoritarias, ha gobernado Turquía como primer ministro o presidente durante más de 20 años. Ahora es el líder que más tiempo ha estado en el poder en la historia de la república turca y su mandato actual se extiende hasta 2028, aunque ha indicado que le gustaría servir por más tiempo, algo que podría lograr con la ayuda de un parlamento afín.

La detención de Imamoglu se produjo durante un registro en el hogar de Imamoglu, pero no estaba claro de inmediato si la policía confiscó algo en el lugar. Su esposa, Dilek Imamoglu, dijo a la televisora privada Now que la policía llegó a su residencia antes del amanecer y se llevó al alcalde alrededor de las 7:30 de la mañana.

El índice principal de la Bolsa de Estambul cayó un 7 por ciento tras la noticia de su detención, lo que provocó una suspensión temporal de la cotización para evitar ventas de pánico y estabilizar el mercado. La cotización se reanudó más tarde, pero volvió a suspenderse por la tarde. La lira turca perdió alrededor del 7 por ciento de su valor frente al dólar.

La agencia de noticias Anadolu dijo que Ekrem Imamoglu y otras personas son sospechosos de extorsión, lavado de dinero e irregularidades relacionadas con licitaciones y adquisiciones, entre otros delitos.

Imamoglu también es sospechoso de ayudar al ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, al supuestamente formar una alianza con una organización paraguas kurda para las elecciones municipales de Estambul. El PKK ha librado una insurgencia de décadas dentro de Turquía y está designado como una organización terrorista por Ankara, Washington y otros aliados de Turquía.

Silenciando a la oposición

El día anterior, una universidad de Estambul invalidó el diploma de Imamoglu, lo que en la práctica descalifica al popular líder opositor para postularse en los próximos comicios presidenciales. Tener un título universitario es un requisito para postularse en las elecciones según la ley turca.

El partido del alcalde —el principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo o CHP — tenía previsto celebrar primarias el domingo donde se esperaba que Imamoglu fuera elegido como su candidato para futuras elecciones presidenciales. Esa votación estaba en duda tras todas las detenciones del miércoles, aunque el presidente del partido, Ozgur Ozel, dijo al canal opositor Halik TV que seguiría adelante según lo planeado. Ozel calificó la detención de Imamoglu como “un intento de golpe contra nuestro próximo presidente”.

En una publicación en inglés en redes sociales, Imamoglu dijo que “la voluntad del pueblo no puede ser silenciada mediante la intimidación o actos ilegales. Me mantengo firme, confiando no solo en los 16 millones de residentes de Estambul, sino en los 86 millones de ciudadanos de (Turquía)”.

El Partido de la Igualdad y Democracia del Pueblo, un partido turco prokurdo, condenó las detenciones y pidió la liberación inmediata de todos los detenidos.

Tulay Hatimogullari, copresidenta del partido, escribió en X que la redada y la detención del alcalde era "una desgracia que no se olvidará en siglos. Esta operación, que destruye la fe en la justicia, es un intento de rediseñar la política a través del poder judicial”.

Mientras era arrestado, Ongun, el asistente de Imamoglu, pidió apoyo en X, aunque en ese momento no parecía saber que el alcalde también estaba siendo detenido.

“Piensan que pueden silenciarnos y evitar que defendamos y apoyemos a Ekrem Imamoglu”, dijo Ongun. “Confío a Ekrem Imamoglu a la nación turca. Protéjanlo, cuídenlo y apóyenlo. No pueden derrotar a la nación”.

Por otro lado, la policía también detuvo a un destacado periodista de investigación, Ismail Saymaz, para interrogarlo, informó la cadena Halk TV, alineada con la oposición.

Mientras tanto, el grupo de defensa del acceso a internet netblocks.org informó el miércoles que el acceso a plataformas populares de redes sociales ha sido restringido en Turquía.

Trabas legales

Al invalidar el diploma de Imamoglu, la Universidad de Estambul citó presuntas irregularidades en su traslado en 1990 desde una universidad privada en el norte de Chipre a su Facultad de Administración de Empresas. Imamoglu dijo que impugnaría la decisión.

Más tarde el miércoles, estudiantes de la universidad celebraron una protesta para denunciar el arresto de Imamoglu. No se reportaron incidentes violentos en un primer momento.

El líder opositor enfrenta múltiples demandas, incluidas acusaciones de intentar influir en un perito judicial que investiga municipios dirigidos por la oposición. Los casos podrían resultar en penas de prisión y una inhabilitación política.

Imamoglu también ha apelado una condena de 2022 por insultar a miembros del Consejo Supremo Electoral de Turquía, un caso que podría resultar en una inhabilitación política.

Fue elegido alcalde de la ciudad más grande de Turquía en marzo de 2019 en un golpe histórico para Erdogan y el Partido de la Justicia y el Desarrollo del presidente, que había controlado Estambul durante un cuarto de siglo. El partido presionó para anular los resultados de las elecciones municipales en la ciudad de 16 millones, alegando irregularidades.

La campaña llevó a una repetición de la elección unos meses después, que Imamoglu también ganó. El alcalde retuvo su puesto tras las elecciones locales del año pasado, durante las cuales su partido logró avances significativos contra el partido de Erdogan.

Devlet Bahceli, un aliado de Erdogan del Partido del Movimiento Nacionalista, criticó a la oposición y afirmó el miércoles en X que “oponerse al poder judicial y la ley, incluso debatirlo, es una invitación a la discordia y la violencia” y agregó que era “importante aceptar cualquier decisión tomada por los tribunales”.